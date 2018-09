Beblavý: Vládne riešenie nedostatku zdravotníkov problém neodstráni

Miroslav Beblavý, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 5. septembra (TASR) – Príspevok pre študentov zdravotníckych odborov, ktorý v stredu schválila vláda, je nesprávny a nepomôže vyriešiť nedostatok personálu. Zvyšovanie počtu študentov na lekárskych fakultách môže zasa viesť k znižovaniu kvality na školách a nemusí zabrániť študentom odísť do zahraničia. Na brífingu to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Beblavý (nezaradený).myslí si Beblavý. Platové rozdiely medzi Slovenskom a týmito krajinami sú podľa jeho slov oveľa väčšie. Tvrdí, že príspevok vo výške 2000 eur na akademický rok by teda nemal odradiť pracovníka od rozhodnutia odísť zo Slovenska.Problém nedostatku zdravotníckeho personálu, najmä zdravotných sestier, je podľa Beblavého dlhodobým problémom. Spôsobený je okrem odchodu pracovníkov do zahraničia aj ich starnutím. V prípade sestier už ide podľa poslanca NR SR o kritický počet. Riešenie vidí Beblavý vo zvyšovaní platov, v zlepšení zdravotného prostredia, v poskytnutí špičkového vybavenia, v uľahčení kariérneho rastu a v zlepšení riadenia nemocníc schopnými manažérmi.