EÚ začala skúmať primeranosť ochrany údajov v rámci dohody s Japonskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 5. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v nadväznosti na júlové rokovania medzi EÚ a Japonskom v súvislosti s ochranou osobných údajov začala v stredu postup prijatia rozhodnutia o primeranosti.Dokumenty, ktoré zverejnila eurokomisia, zahŕňajú aj dodatočné záruky, ktoré bude Japonsko uplatňovať pri prenose údajov EÚ do Japonska, a tiež záväzky, ktoré prijali japonské orgány verejnej moci v súvislosti s prístupom k osobným údajom na účely presadzovania práva a národnej bezpečnosti. To znamená, že úroveň ochrany údajov v Japonsku bude rovnocenná s úrovňou ochrany údajov v EÚ.Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla, že sa vytvára najväčší priestor bezpečného toku údajov na svete.opísala situáciu Jourová.V súčasnosti už obe strany prijímajú opatrenia v rámci svojich vnútorných postupov, ktoré by mali viesť ku konečnému prijatiu záveru o vzájomnej primeranosti. V prípade EÚ to znamená získanie stanoviska od Európskeho výboru pre ochranu údajov (EPDP) a súhlasu od výboru zloženého zo zástupcov členských štátov EÚ. Po ukončení tohto postupu Komisia prijme rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa Japonska.Komisia upozornila, že pri prenose údajov do Japonska budú osobné údaje Európanov dôkladne chránené v súlade s normami EÚ platnými v oblasti ochrany údajov. Toto rozhodnutie dopĺňa Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, čo pre európske spoločnosti znamená, že budú profitovať z voľného toku údajov medzi EÚ a kľúčovým ázijským obchodným partnerom. Budú mať výsadný prístup k 127 miliónom japonských spotrebiteľov.EÚ a Japonsko potvrdzujú, že v digitálnom veku uľahčovanie medzinárodného obchodu môže, ba dokonca musí ísť ruka v ruke s vysokou úrovňou ochrany súkromia a osobných údajov.