Beblavý vyzýva Kažimíra, aby zastavil colné podvody, ktoré sa obnovili

Na archívnej snímke sprava minister financií SR Peter Kažimír a odstupujúci prezident finančnej správy František Imrecze. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 20. septembra (TASR) - Nezaradený poslanec a líder strany Spolu Miroslav Beblavý vyzýva ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD), aby začal konať v prípade kauzy colných podvodov na finančnej správe a predstavil verejnosti, ako ich plánuje zastaviť a nechať ich vyšetriť.Beblavý je presvedčený, že colné podvody na Slovensku sa opäť rozbehli od leta minulého roka. Vychádza zo štatistík Eurostatu, podľa ktorých prudko klesli priemerné deklarované ceny textilu z Číny a prudko stúpli jeho objemy. Obnovené colné podvody mali Slovensko za posledných deväť mesiacov podľa Beblavého stáť približne 62 miliónov eur.myslí si Beblavý s tým, že doteraz nezachytil prísľub Kažimíra, že okamžite sa zasadí za zastavenie týchto podvodov.podotkol Beblavý.V prípade, že Kažimír konať nebude, Beblavý je presvedčený, že to bude dôvod na iniciovanie mimoriadnej schôdze, kde bude čeliť odvolávaniu.tvrdí Beblavý.Imrecze poslancov na finančnom výbore v stredu (19. 9.) informoval, že Slovensko nemá povinnosť zaplatiť sumu 300 miliónov eur a bude sa brániť súdnou cestou, aby v kauze možných colných podvodov nezaplatilo ani euro. Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) pri svojom vyšetrovaní dovozu textilu a obuvi z Číny do EÚ odhalil colné podvody v celkovej hodnote 2,2 miliardy eur. Z toho približne 300 miliónov eur sa týka tovaru vstupujúceho do EÚ cez Slovensko. Imrecze o tejto problematike diskutoval napríklad s Gréckom, tiež uviedol, že problém s vyšetrovaním OLAF-u majú viaceré krajiny, lebo kalkulácia priemernej ceny tovarov pri preclievaní nie je právneO preclievaní rokovali daniari aj s Veľkou Britániou, ktorá podľa Imreczeho slovpodotkol Imrecze.