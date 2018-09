O funkciu primátora Novák sa budú uchádzať šiesti kandidáti

Ilustračná fotka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nováky 20. septembra (TASR) - O funkciu primátora Novák má záujem šesť kandidátov. Traja sa v novembrových komunálnych voľbách budú uchádzať o hlasy voličov ako nezávislí, troch nominovali politické strany. Vyplýva to z informácii mestskej volebnej komisie, ktoré zverejnila na oficiálnej stránke mesta.Svoj post chce obhájiť súčasný primátor Daniel Daniš (nezávislý), ktorý Nováky vedie prvé volebné obdobie. Záujem o funkciu má i jeho predchodca ekonóm Dušan Šimka, ktorý vo vedení samosprávy pôsobil 24 rokov. Kandiduje rovnako ako nezávislý.O funkciu primátora sa bude uchádzať i živnostník Peter Balák, ktorého nominoval Smer-SD. Národná koalícia nominovala živnostníka Vladimíra Zaťka a ĽSNS realitného makléra Martina Petrisku. Ako nezávislý kandidát ide do volieb aj finančný konzultant Martin Mikula.O stoličku v 11-člennom mestskom zastupiteľstve sa v novembri bude uchádzať dovedna 45 kandidátov, z toho desať ide do volieb ako nezávislých, ostatných nominovali politické strany a hnutia. V prvom volebnom obvode má záujem o štyri poslanecké stoličky 18 ľudí. V druhom volebnom obvode o päť poslaneckých miest 21 ľudí a v treťom volebnom obvode o dve poslanecké miesta šesť ľudí.