Becherovka definitívne patrí skupine Maspex

2.5.2024 (SITA.sk) -Akvizícia zahŕňa spolu so značkou Becherovka výrobný závod a sklad v Karlových Varoch. Táto akvizícia nielenže rozširuje portfólio spoločnosti Maspex o unikátny produkt, ale zároveň dokazuje posilnenie pozície na trhu s alkoholickými nápojmi, na ktorom spoločnosť pôsobí od roku 2022."Radi by sme našich zákazníkov uistili, že prevzatie značky Becherovka prebehlo s plným rešpektom k jej bohatej tradícii a dedičstvu. Zaviazali sme sa ďalej rozvíjať značku a zaistiť, aby si zachovala svoj jedinečný charakter a receptúru, ktorá sa teší neutíchajúcemu uznaniu. V súčasnosti je našou hlavnou prioritou integrácia a udržanie predaja prostredníctvom efektívneho začlenenia Becherovky do našej ponuky. Do značky budeme nepochybne aj naďalej investovať, a to prostredníctvom vývoja nových produktov a marketingových aktivít. Becherovka je regionálna značka a my chceme naďalej pokračovať v jej podpore aj v jej rodnom meste, Karlových Varoch. Výrobok bude distribuovaný cez naše pobočky v celej Grupe Maspex a plánujeme ho rozšíriť aj na nové exportné trhy, vďaka čomu poskytneme ešte väčšiemu počtu spotrebiteľov možnosť vychutnať si jedinečnú chuť výrobkov tejto značky," dodávaBecherovka je v súčasnosti značkou číslo dva medzi bylinnými likérmi v Českej republike a na Slovensku a ako silná a cenená značka dokonale zapadá do stratégie skupiny Maspex, ktorej cieľom je poskytovať spotrebiteľom výrobky najvyššej kvality.Informačný servis