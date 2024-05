Ukrajina už môže využívať západné zbrane pri útokoch na ruské územie, tvrdí lotyšská ministerka

2.5.2024 (SITA.sk) - Postoj západných partnerov Ukrajiny v tom, že by ich zbrane nemali používať mimo ukrajinského územia sa podľa lotyšskej ministerky zahraničia môže zmeniť a už sa to deje. Baiba Braže v rozhovore pre Európsku pravdu povedala, že niektoré krajiny už poskytli Kyjivu zbrane bez podmienok.Odvolanie obmedzení používania zbraní, ktoré zahŕňajú neútočenie na ruské územie, podľa jej slov v týchto krajinách verejne neoznámili.„Nie všetko sa hovorí nahlas a lepšie, ak sa to v určitých časoch nehovorí nahlas, má to vplyv na bojisko. Takže skutočne existujú rôzne možnosti, či povedať veci nahlas, alebo len urobiť správnu vec," povedala Braže.Ministerka sa vyjadrila, že ak existujú zariadenia, z ktorých Rusko útočí na Ukrajinu, Kyjiv má právo na odvetu, aj keď sa tieto zariadenia nachádzajú na ruskom území. Zdôraznila, že takéto použitie zbraní povoľuje medzinárodné právo.