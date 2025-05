Becherovka vstupuje do novej éry. Na trh uvádza sedemkrát destilovanú vodku

Prečo práve vodka?

Čistá vodka bez byliniek

Pre milovníkov príchutí

2.5.2025 (SITA.sk) -Becherovka Vodka je vyrábaná z toho najkvalitnejšieho obilného liehu. Vďaka krištáľovo čistej demineralizovanej vode a mnohonásobnej destilácii je mimoriadne jemná a čistá. "To ju predurčuje pre priamu konzumáciu formou vychladených shotov, ale hodí sa skvele aj pre mixológiu alebo na prípravu miešaných nápojov," vysvetľuje Jan Weiss, profesionálny barman, ambasádor značky Becherovka a spoluautor kokteilov.Dôvodom vstupu do nového segmentu je ambícia tradičnej a silnej českej značky Becherovka rásť a rozšíriť svoje pole pôsobnosti nad rámec výroby tradičných a veľmi úspešných bylinných likérov. K tomu jej dopomáha nový majiteľ, spoločnosť Maspex, ktorá značku vlastní od roku 2024.Vodka patrí historicky k jednému z najobľúbenejších a najtradičnejších alkoholických nápojov v regióne strednej a východnej Európy. "V Českej republike je vodka aktuálne druhou najobľúbenejší kategóriou destilátov, hneď po rume. Na Slovensku je vodka suverénne tou najobľúbenejšou kategóriou," uviedla Wioleta Czaja, generálna riaditeľka spoločnosti Maspex Czech & Maspex Slovakia Trade.Značka Becherovka sa zároveň týmto krokom vracia k svojim koreňom. Výroba alkoholických nápojov najrôznejších druhov je totiž zakódovaná v jej DNA. "Málokto to vie, ale majitelia likéru Becherovka na začiatku minulého storočia vyrábali a predávali pod svojim menom okrem tradičného bylinného likéru tiež celú škálu ďalších nápojov: od rumu, cez brandy, pálenku až po griotku či vaječný likér," prezrádza Tomáš Bryzgal, riaditeľ výrobného závodu Jan Becher v Karlových Varoch, a dodáva: "V našich dlhodobých plánoch je rozšíriť výrobu o ďalšie zaujímavé kategórie alkoholických nápojov a to nie len kategórie liehovín. V tuto chvíľu ale nechceme a nemôžeme prezradiť viac."Na rozdiel od tradičného bylinného likéru Becherovka Vodka neobsahuje žiadne bylinné extrakty. "Skutočne ide o dokonale čistú jemnú vodku. Preto, aby sme predišli nejasnostiam, je jedným z našich sloganov Čistá vodka bez byliniek," vysvetľuje Radim Ochman, marketingový riaditeľ spoločnosti Maspex Czech & Maspex Slovakia Trade, a dodáva: "V televíznych reklamách môžete vidieť našu vodku so sloganom Vodka, na ktorej sme nešetrili. Až na reklamu. Odkazujeme tým na to, že väčšinu úsilia aj nákladov sme investovali predovšetkým do samotného produktu."Becherovka Vodka zaujme unikátnym dizajnom fľaše a špeciálnou zátkou, jedinou vo svojej kategórii. Jedná sa o produkt luxusnej povahy, avšak za veľmi dostupnú cenu.Okrem kryštalicky čistej vodky s 37,5 % alkoholu, uvádza Becherovka na trh ešte ďalšie dva produkty: Becherovka Grapefruit Fusion a Becherovka Cranberry Fusion. Ovocné spirity s 30% obsahom alkoholu majú blízko ku kategórii ochutených vodiek a sú určené najmä pre milovníkov populárnych ovocných tónov a jemnejších drinkov.Informačný servis