Májový cyklistický bedeker – využite skrátené pracovné týždne na dvojkolesové výlety

Za pekným výhľadom ku susedom

História aj kúpeľný oddych

Prehľad ďalších cyklotrás pre váš májový aktívny oddych:







Železná studnička – Partizánska lúka

Nenáročná lesná vychádzka

1 hodina





Dunajská hrádza – Most SNP a späť

Rovina pri Dunaji, ideálna na rýchly výlet

1 hodina





Rača – Biely Kríž

Lesná cesta vhodná na MTB alebo trekking

2 hodiny





Bratislava – Hainburg a späť

Výlet cez hranice s možnosťou občerstvenia v mestečku Hainburg

2 hodiny





Biely Kríž – Malinský vrch – Spariská

MTB traily v Malých Karpatoch

3 až 5 hodín





Bratislava – Devín – Devínska Kobyla – Karlova Ves

Kopcovitý terén s krásnymi výhľadmi

3 až 5 hodín





Bratislava – Devínska Nová Ves – Marchegg

Nenáročná asfaltová cyklotrasa cez prírodnú rezerváciu "Untere Marchauen na rakúskej strane až do mestečka Marchegg

3 až 5 hodín







Pred jazdou poriadna výbava

2.5.2025 (SITA.sk) -Pre tých, ktorý sa nebránia poldennému či celodennému výletu na svojom dvojkolesovom miláčikovi, sme pripravili prehľad najkrajších trás, ktoré vás zavedú do neďalekého Rakúska. Navyše, v čase predĺžených májových víkendov si viete výlet na bicykli spojiť aj s rôznorodým programom, ktorý si pre vás nachystali, napríklad aj na zámku Schloss Hoff.V rámci približne 50 km okruhu Bratislava – Schloss Hof – Hainburg (čas cca 3–5 hodín, záleží na tempe a zastávkach), si užijete príjemnú jazdu, a zároveň si môžete dopriať aj dobré jedlo a kultúrny program. Hneď 2 .mája si pre vás na zámku pripravili májovú zábavu. Pre nadšencov jazdenia nielen na bicykli, je k dispozícii výstava s názvom Jazdecké umenie a život koní na zámku Schlos Hoff. Stačí vyštartovať s Devínskej Novej Vsi, cez Cyklomost slobody prejsť do Rakúska, zamieriť na zámok, a následne sa napojiť na cyklotrasu do Hainburgu. Naspať sa môžete vydať trasou opäť cez cyklomost alebo cez hraničný prechod Berg (napojenie na hrádzu a späť do Bratislavy).Ďalšou možnosťou je spojiť si aktívny pobyt na bicykli s návštevou malebných kúpeľov – Bad Deutsch Altenburg. Toto kúpeľné mesto, využívajúce jeden z najúčinnejších liečebných jódovo-siričitých prameňov, bolo liečebnou zastávkou už starých Rimanov, o čom svedčia aj mnohé vykopávky v jeho blízkosti. Historický ráz kúpeľného mestečka podčiarkujú aj pamiatky ako Románska bazilika Nanebovzatia Panny Márie, Karner z prelomu 12. a 13. storočia, Múzeum Carnuntinum či Zámok Ludwigstorff.Necelých 30 km dlhá trasa Bratislava – Bad Deutsch-Altenburg vám zaberie cca 2–3 hodiny tam (plus návrat). Zo Slovenska prejdite cez hrádzu na Berg, potom pokračujte cez Hainburg. Po Dunajskej cykloceste (Eurovelo 6) následne pokračujte ďalej na západ, až ku spomínanému Bad Deutsch-Altenburg.Pre tých, ktorí sa nebránia ešte dlhšiemu výletu, dávame do pozornosti možnosť návštevy archeologického parku a zrúcaniny rímskych kúpeľov Carnuntum. Dostanete sa tam cyklotrasou ktorá pokračuje cez Bad Deutsch-Altenburg. Takýto kultúrno-historický výlet, viac pre vytrvalejších cyklistov, vám zaberie okolo päť až šesť hodín.Pretým, než sa vyberiete na samotný výlet, skontrolujte si poriadne výbavu. Pripravte sa celkovo na cyklistickú sezónu. V prípade že hľadáte profesionálne poradenstvo, servis, ako aj samotnú výbavu pre vaše cyklistické víkendy, navštívte špičkovú predajňu Najšport v priestoroch OC Tehelko, v blízkosti Národného futbalového štadióna. Predajňa celoročne ponúka kvalitné bicykle, elektrobicykle, cyklistické oblečenie, obuv, príslušenstvo a jednotlivé komponenty. Nájdete tu zároveň špičkový servis ale aj bazár, či testovacie centrum. Pre najmenších predajňa ponúka taktiež kvalitný sortiment bicyklov a odrážadiel.Parafrázujúc výrok Johna Howarda (amerického cyklistu), ktorý raz povedal, že bicykel je zvláštne vozidlo, keďže jeho pasažier je zároveň jeho motorom, buďte tým svojím hnacím motorom. Vydajte sa za dobrodružstvom májových dní.Informačný servis