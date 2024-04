Becík a Glück sa ostro pustili do europoslancov, ktorí nesúhlasia s účasťou slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta (video)

Nátlak na Miroslava Šatana

12.4.2024 (SITA.sk) - Poslanec a kandidát na europoslanca Branislav Becík Hlas-SD ) vyjadril podporu hokejistom a odmietol politickú manipuláciu v športe. Ostro kritizuje europoslancov , ktorí sa postavili proti účasti slovenských hokejistov z Kontinentálnej hokejovej ligy ( KHL ) na majstrovstvách sveta.Ako Becík pripomenul, osem europoslancov vyzvalo Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), aby podobne, ako Medzinárodná hokejová federácia , nepozval slovenských hráčov do národnej reprezentácie v súvislosti s blížiacimi sa majstrovstvami sveta v hokeji. Ako Becík vyhlásil, hanbí sa za týchto europoslancov pred slovenskými hokejistami.„Ich nátlak na prezidenta SZĽH Miroslava Šatana a snaha ovplyvniť jeho profesionálne rozhodovanie poškodzuje dôveru verejnosti v ich schopnosť zastupovať záujmy Slovenska v Európskom parlamente ," vyhlásil Becík a dodal, že okrem potreby zastaviť eurofondy z Bruselu, potrebujú europoslanci po novom zničiť životy aj slovenským hokejistom.„Nerobia nič zlé, len hrajú hokej a chcú uživiť svoje rodiny," dodal Becík a zdôraznil, že slovenskí hokejisti tvrdo pracujú a reprezentujú Slovensko.„Europoslanci sa zaujímajú len o svoje vlastné politické záujmy,“ uzavrel Becík.Svoj nesúhlas vyjadril aj poslanec Richard Glück Smer-SD ). Ako priblížil, europoslanci vo svojom liste píšu, že sa na Šatana obracajú nielen ako europoslanci, ale aj fanúšikovia, ktorí držia slovenským hokejistom palce, no slovenský tím chcú vidieť medzi veľkými hokejovými krajinami nielen na ľade, ale aj v hodnotách fair play postavených na mierovom olympijskom duchu.„Tu vidíme, že títo europoslanci nemajú ani šajnu, čo je šport a čo je hokej. Keby hokeju rozumeli, vedeli by, že v KHL hrajú špičkoví hráči, bez ktorých sa naše šance na postup do štvrťfinále môžu znížiť," uviedol Glück a pripomenul vlaňajší rozhodujúci zápas o postup, ktorý slovenský tím prehral s Kazachstanom, v ktorom kľúčovými hráčmi boli hráči KHL.Poslanec ďalej spresnil, že europoslanci vo svojom liste uviedli, že KHL je politicky zneužívaná na propagandistické účely a slovenskí hokejisti sa pôsobením v lige stávajú bábkami režimu či predĺženou rukou ruskej propagandy „Toto tvrdenie sa ma ľudsky dotklo. Naši chlapci, ktorí drú odmalička, prešli si peklom, zraneniami, úspechmi aj pádmi, dostali možnosť hrať v druhej najlepšej hokejovej lige na celom svete. Tým sa mali dopustiť vojenskej propagandy?" uviedol Glück a podotkol, že ruskí hráči hrajú v NHL, ktorá je najdemokratickejšou ligou na svete.„Prečo mohli hrať Američania na všetkých majstrovstvách sveta v čase, keď viedli nejakú vojnu? Najlepší príklad je vojna v Iraku, kde zomrelo zhruba 700-tisíc civilistov. Až mi niekto dá argumenty na tieto otázky, môžeme diskutovať ďalej," vyhlásil Glück s tým, že sa používa dvojaký meter.