Obec Raslavice nevybudovala žiadne multifunkčné ihrisko, dotáciu na projekt musí vrátiť v plnej výške

12.4.2024 (SITA.sk) - Obec Raslavice (okres Bardejov) bude musieť vrátiť dotáciu vo výške takmer 211-tisíc eur na výstavbu multifunkčného ihriska v obci. Rozhodla o tom správna rada Fondu na podporu športu (FPŠ) na svojom štvrtkovom zasadnutí v bratislavskom Národnom tenisovom centre Starosta obce Adrián Rychvalský sa k rozhodnutiu fondu zatiaľ nevyjadril, chce počkať na jeho doručenie.Ako informoval FPŠ po rokovaní, jeho správna rada schválila vrátenie dotácie v sume poskytnutého príspevku vo výške takmer 211-tisíc eur na základe podkladov hlavnej kontrolórky športu Mariany Dvorščíkovej. Lehotu na vrátenie finančných prostriedkov určila do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na vrátenie.„Členovia správnej rady Fondu na podporu športu si vypočuli podrobnú správu hlavnej kontrolórky športu. Z následnej diskusie vyplynula názorová zhoda, správna rada rozhodla o 100-percentnom vrátení poskytnutého finančného príspevku,“ informoval predseda správnej rady Fondu na podporu športu Lukáš Pitek.Hlavná kontrolórka športu Mariana Dvorščíková otvorila finančnú kontrolu výstavby multifunkčného ihriska 21. februára. Vykonala ju priamo v Raslaviciach. Členom správnej rady vysvetlila proces finančnej kontroly a doposiaľ zistené nedostatky.„Nakoľko výkon kontrolnej činnosti nie je plne ukončený, zistené nedostatky, ako aj dôvody zatiaľ podliehajú mlčanlivosti o finančnej kontrole a audite,“ informovala Dvorščíková. Dušan Keketi zobral rozhodnutie Fondu na podporu športu o problematickej dotácii v Raslaviciach na vedomie.„Verím, že sa podobné prípady už nebudú opakovať, aj vďaka presnejším pravidlám pri všetkých nových výzvach,“ zdôraznil Keketi.Starosta obce Adrián Rychvalský pre agentúru SITA uviedol, že o nutnosti vrátiť dotáciu fondu sa dozvedel v piatok ráno z médií a zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu informáciu.„Rozhodnutie sme zatiaľ oficiálne nedostali, nemám to v ruke, takže sa vám neviem aktuálne vyjadriť,“ reagoval starosta.Stanovisko nezaujal ani k dopadu rozhodnutia na zhruba päťmiliónový schválený rozpočet obce pre tento rok.„Musíme si sadnúť a prebrať to, keď dostaneme oficiálnu správu. Potom k tomu budeme vedieť zaujať aj nejaké stanovisko,“ dodal Rychvalský.Obec Raslavice získala dotáciu na projekt Podpora a rozvoj športu v obci Raslavice, ktorý predložila v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry. Prostriedky jej boli vyplatené na základe vyúčtovania projektu.Podľa medializovaných informácií, ktoré priniesol denník Korzár, však žiadne ihrisko v obci do stanoveného termínu nevybudovali a doložené fotografie ihriska boli len fotomontáž, aby obec neprišla o dotáciu.Starosta obce sa po prevalení prípadu vyjadril, že nešlo o podvod, ale práce, ktoré mal vykonať miestny sociálny podnik museli reklamovať a urobiť nanovo. V obci po medializácii prípadu začali s prácami, na ktoré si mal sociálny podnik zazmluvniť inú spoločnosť.Sumou 50-tisíc eur prispel na výstavbu ihriska aj Prešovský samosprávny kraj , ktorý takisto začal kontrolu využitia dotácie. Bližšie informácie avizuje v priebehu budúceho týždňa. Prípadom sa má zaoberať aj polícia