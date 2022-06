Becík bude kandidátom na post predsedu Nitrianskeho kraja, Pellegrini od neho očakáva novú energiu a vízie (video)

Voľby musia priniesť zmenu

Môže byť zaujímavý aj pre iné strany

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.6.2022 (Webnoviny.sk) - Kandidátom strany Hlas – socálna demokracia (Hlas-SD) na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja bude Branislav Becík , starosta päťtisícovej obce Dvory nad Žitavou.Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini od neho očakáva, že prinesie novú energiu a nové vízie pre kraj, ktorý má už 21 rokov tohto istého župana Milana Belicu.„Krajské voľby v októbri 2022 musia byť pre náš kraj prelomové, musia priniesť zmenu. A ja takúto zmenu ponúkam, ponúkam svoju dravosť, skúsenosti aj tvrdú prácu pre dobro všetkých,“ povedal 42-ročný Branislav Becík na tlačovej konferencii pred sídlom župy v Nitre.V prípade úspechu v krajských voľbách by podporoval všetko, čo je lokálne, regionálne a slovenské, pričom by ako poľnohospodár začal potravinami.„Začal by som zdravými potravinami nielen na stoloch v našich rodinách, ale aj v školských zariadeniach. Naša vláda sa spolieha na dovozy z okolitých štátov, na druhotriedne potraviny, a naša kvalita nám odchádza preč do zahraničia,“ povedal Becík.Nitriansky kraj má podľa neho aj „úžasné turistické možnosti“, ktoré nie sú využité, pretože nie sú podporovaní podnikatelia v cestovnom ruchu, preto ľudia odchádzajú dovolenkovať do iných krajov.Pellegrini sa vyjadril, že si váži prácu terajšieho župana Milana Belicu počas piatich volebných období vo funkcii, pre kraj podľa neho urobil veľa. O úmysle nominovať na post župana Branislava Becíka Belicu dopredu informoval.Hlas-SD bude hľadať podporu pre Becíka aj medzi ďalšími politickými stranami, pretože aj pre ne to podľa Pellegriniho môže byť zaujímavý kandidát.