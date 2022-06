Prezidentka Čaputová vyzdvihla posun NATO, so samitom má Slovensko osobitnú spomienku

Samit Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v Madride podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej pripomína, ako sa Slovensko počas minulého štvrťstoročia posunulo. Ako ďalej vysvetlila, Slovensko je v súčasnosti plnoprávnym a aktívnym členom Aliancie, navyše poskytuje efektívnu humanitárnu i vojenskú pomoc napadnutej Ukrajine.

Uviedla to vo svojom statuse na sociálnej sieti pred odletom na toto stretnutie. Dominantnou témou samitu má byť agresia Ruska voči Ukrajine a nová strategická koncepcia NATO.

Hlava štátu podotkla, že pre Slovensko sa so samitom spája osobitná spomienka. Pred 25 rokmi, 8. a 9. júla 1997, sa totiž práve v Madride konal samit NATO, na ktorom dostali Maďari, Poliaci a Česi pozvánku do Aliancie, zatiaľ čo Slovenská republika ostala „mimo hry". Čaputová konštatovala, že krajine v tom čase reálne hrozila medzinárodná izolácia.„Skúsme si potom predstaviť, aké by boli jej dôsledky v ďalších rokoch. A v akej pozícii by sme boli dnes, v bezprostrednej blízkosti vojenského konfliktu, nebyť nášho členstva v NATO. Zároveň však vidíme, aké je pre nás dôležité, aby sme nestrácali schopnosť vidieť a vnímať to, čo je životným záujmom našej krajiny, čo je kľúčové pre ňu a pre jej bezpečnosť – a aby sme v tejto zásadnej otázke aj naďalej hľadali zhodu," napísala.