Becker spomínal na väzenie: Verím, že bolo pre mňa dobré

Bývalý nemecký tenista Boris Becker poskytol médiám prvý rozhovor po prepustení z britskej väznice Wandsworth. Odpykal si v nej osem mesiacov za nepriznanie všetkého majetku po vyhlásení osobného bankrotu v roku 2017.





Päťdesiatpäťročný Nemec so slzami spomínal na okamih, keď sa prvýkrát zatvorili dvere jeho väzenskej cely pre jednu osobu. "Bola to najosamelejšia chvíľa, akú som kedy v živote zažil," uviedol Becker v rozhovore pre nemeckú televíznu stanicu SAT.1.Víťaz šiestich grandslamových turnajov uviedol, že počas troch týždňov pred vynesením rozsudku sa denne modlil. Uvedomoval si totiž, že existovala možnosť na nepodmienečný trest. Po príchode do Wandsworthu povedal, že sa obáva útokov zo strany ostatných väzňov. Podľa jeho slov sa mu vedenie väznice snažilo zaistiť bezpečie, preto mu pridelilo samostatnú celu a poverilo troch skúsených spoluväzňov, aby ho viedli jeho novým životom za mrežami.V rozhovore tiež spomínal na prípady, keď sa mu väzni vyhrážali ublížením, kým nezasiahli iní. "Nikdy som nezažil takú solidaritu v slobodnom svete," povedal Becker. Ten plánuje zostať v kontakte s priateľmi, ktorých našiel vo väzení. Bývalý líder svetového rebríčka zároveň priznal svoju vinu. Sudca počas procesu vyhlásil, že Becker neprejavil žiadnu pokoru, k čomu niekdajší tenista poznamenal: "Možno som mal byť počas procesu ešte jasnejší a emotívnejší."Napriek tomu najmladší víťaz Wimbledonu povedal, že všetko mohlo dopadnúť oveľa horšie. "Je na mne, aby som pokračoval v tejto ceste a zostal verný sám sebe. Verím, že väzenie bolo pre mňa dobré," poznamenal Becker, ktorý sa chce spolu s partnerkou presťahovať z Nemecka, kde je podľa jeho slov ťažké udržať si súkromie. Namiesto toho by sa mohol jeho novým domovom stať Dubaj alebo Miami.