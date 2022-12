FIFA prehodnocuje zmenu kalendára, v pláne je trojročný cyklus MS

Predstavitelia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) diskutovali o možnosti usporadúvať majstrovstvá sveta mužov každé tri roky. Riadiaci orgán futbalu prehodnocuje plány na radikálnu zmenu kalendára. Informáciu priniesla agentúra DPA.





Myšlienka trojročného cyklu sa prvýkrát objavila tento rok za zatvorenými dverami krátko po tom, ako sa upustilo od plánov dvojročného cyklu. Plán zostáva hypotetický, ale odhaľuje stratégiu prezidenta FIFA Gianniho Infantina, ktorý dúfa, že zostane na čele federácie ďalších desať rokov.Infantinovu túžbu organizovať svetový šampionát častejšie zdieľajú aj krajiny v Afrike a Ázii. Ak by sa k tomu pridali ďalšie zainteresované strany, mohla by sa myšlienka priblížiť k realite.Minulý týždeň Infantino oznámil, že od roku 2025 sa začnú organizovať rozšírené majstrovstvá sveta klubov s 32 tímami. Predchádzajúce verzie tejto myšlienky sa rozpadli počas pandémie, ale ponúkali 24 klubom možnosť podeliť sa o finančné odmeny vo výške viac ako 2 miliardy dolárov.Ak by FIFA dokázala v roku 2025 vytvoriť klubovú súťaž s podobnou výškou odmien, európske kluby by sa nepochybne chceli pridať, čo by oslabilo odpor voči ostatným navrhovaným reformám FIFA. Otázkou však zostáva, ako by FIFA dokázala získať potrebné peniaze vzhľadom na prísnejšie finančné podmienky na celom svete. Niektorí odborníci naznačujú, že najlepšou vyhliadkou by neboli banky, ale štáty Perzského zálivu, možno Saudská Arábia, ktorá by rada hostila MS v roku 2030.