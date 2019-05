Beckhamov Inter Miami by mohol hrať MLS na budúci rok

Bývalý futbalista David Beckham. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miami 8. mája (TASR) - Zámorská futbalová súťaž MLS by sa mohla od novej sezóny rozšíriť o Inter Miami, ktorého vlastník je bývalý anglický reprezentant David Beckham. Klub sa v lete chystá začať s podpisovaním posíl a prvé súťažné zápasy by mohol odohrať v marci.Domácim stánkom Interu sa stane osemnásťtisícový štadión Lockart vo Fort Lauderdale, ktorý slúžil ešte ako domov prvého tímu MLS z Miami v rokoch 1998 až 2001. V stredu sa uskutočnila jeho čiastočná demolácia, po ktorej sa bude renovovať.Klub minulý rok získal práva na rokovania s mestom ohľadom výstavby nového štadióna. Komplex by podľa pôvodných plánov mohol stáť v blízkosti medzinárodného letiska, kde sa nachádza aj golfové centrum. V nasledujúcich mesiacoch by malo prísť k potvrdeniu realizácie projektu. Informovala o tom agentúra AP.