NBA: Milwaukee Bucks postúpili do konferenčného finále

Na archívnej snímke zľava hráč Bucks Giannis Antetokounmpo a hráč Bostonu Kyrie Irving v zápase basketbalovej NBA Boston Celtics - Milwaukee Bucks. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

V sérii triumfovali 4:1 na zápasy.



2. kolo play off NBA

5. zápas semifinále Východnej konferencie:



Milwaukee - Boston 116:91



/konečný stav série: 4:1, Milwaukee postúpilo do finále konferencie/





5. zápas semifinále Západnej konferencie:



Golden State - Houston 82:81 v 4. štvrtine



/stav série: 2:2/

