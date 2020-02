Beckhamov klub má pred prvým zápasom problém, súvisí s patentom Interu Miláno

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.2.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalový klub Inter Miami ešte neodohral žiadny súťažný zápas a už musí čeliť prvým problémom. Nováčik tohtoročnej edície zámorskej Major League Soccer možno bude musieť pristúpiť k zmene názvu a v súťaži vystupovať pod novým menom.Ako uviedol web britského denníka The Guardian, všetko spôsobil postoj talianskeho klubu Inter Miláno . Predstavitelia "nerazzurri" si v roku 2014 nechali v USA na tamojšom úrade pre patenty a ochranné známky zaregistrovať značku Inter.Taliani už dokonca vyhrali aj súdne konanie týkajúce sa porušenia ich práv. Podľa organizácie z Miami však Milánčania nemali dôvod na protesty, nakoľko na svete existuje mnoho klubov s názvom Inter.Pre klub vo vlastníctve bývalého anglického futbalistu Davida Beckhama to nie je zďaleka prvý problém v súvislosti so vstupom do MLS. Niekdajší hráč Manchestru United, Realu Madrid či Paríža St. Germain chce v Miami postaviť nový štadión, proti sebe má však mnohých vlastníkov pozemkov. Inter Miami má úvodný zápas v MLS odohrať 14. marca proti Los Angeles Galaxy, zhodou okolností Beckhamovmu bývalému zamestnávateľovi.