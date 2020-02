Halák už naplno trénuje s mužstvom a zrejme sa vráti do akcie, tvrdí tréner Bostonu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský brankár Jaroslav Halák sa zrejme vráti do akcie v NHL už najbližší víkend. Do nedávneho zápasu lídra NHL Bostonu proti Detroitu (1:3) nezasiahol pre problémy v hornej časti tela a odvtedy je pri jeho mene skratka DTD, čiže krátkodobé zranenie s možnosťou návratu do diania zo dňa na deň.Od utorka Halák trénuje naplno s mužstvom Bruins a podľa trénera Brucea Cassidyho prichádza do úvahy jeho návrat cez víkend v jednom z dvojice zápasov proti Detroitu alebo New Yorku Rangers. Podľa zámorských médií by malo v prípade 34-ročného odchovanca ružinovského hokeja ísť o zranenie chrbta."Menšia komplikácia je len to, že to nie sú večerné zápasy. Ak by boli, mohol by ešte ráno podstúpiť liečbu. Musíme to len správne načasovať a myslím si, že to nebude problém. Možno nastúpi v nedeľu a v pondelok ráno po vystúpení z lietadla môže relaxovať a liečiť sa," uviedol Cassidy podľa portálu nesn.com.Jaroslav Halák, ktorý má v tíme Bostonu oficiálne status brankárskej dvojky, v tejto sezóne NHL zasiahol do 26 zápasov a vychytal 14 víťazstiev. Šesťkrát sa tešil aspoň zo zisku bodu po prehre v predĺžení alebo samostatných nájazdoch. Jediný slovenský brankár v NHL má v ročníku 2019/2020 priemer 2,36 inkasovaných gólov na zápas a úspešnosť zásahov 92,1%. Vďaka trom shutoutom zaokrúhlil počet zápasov s nulou na konte v kariére na päťdesiat.