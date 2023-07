Beckovské Slávnosti sú späť v plnej sile - kompletný program

Beckovské Slávnosti sú späť. V malebnom kúte Slovenska, kde dvorný šašo dostal do daru hrad, sa znovu udejú kúzla a čary. Jedna z mnohých povestí rozpráva, že šašo Becko si vyslúžil hrad od svojho pána Stibora svojím neuveriteľným talentom rozveseľovať a zabávať. Niečo z tohto daru sme podedili aj my. Stredoveká atmosféra pod magickou oblohou posiatou

hviezdami vás ovanie už pri vstupe. Trochu nostalgie v podobe piatkovej mega oldies party snáď poteší a nikoho neurazí.

V sobotu ráno sa ocitnete uprostred dobového remeselného trhu. Nos bude ten správny kompas a vôňa domácich dobrôt každého spoľahlivo nasmeruje. Cesta do krajiny Fantázie sa

môže začať. Atrakcie pre malých aj veľkých, šermiarske a strelecké súboje šľachetných rytierov o priazeň spanilých dám, mučiareň kata Rázela... Všetko réžii súboru Hector. Sľubujeme, že budete zažívať len sladké muky. Kľukaté romantické uličky plné roztancovaných kaukliarov, ktoré vedú priamo do srdca. Oheň je živel a v šikovných rukách ožije všetkými farbami. Aj najmenšie ratolesti pookrejú, keď budú môcť stvárať rôzne pestvá a šibalstvá. Nafukovacie kráľovstvo je samozrejmosť. Rozprávkovú sobotnú noc rozžiaria hudobné hviezdy. Svižný punk v podaní Iné Kafe rozprúdi krv každému v publiku. Drsní romantici Gladiátror sľubujú zahrať všetky svoje obrovské hity. Nežnejšie a krajšie pohlavie bude reprezentovať talentovaná Janais. Náročných poslucháčov poteší naša džezová legenda Peter Lipa s Bandom. ..

Nedeľa nebude o nič menej pestrá. Pre Vaše ratolesti sme pripravili hudobno zábavné vystúpenie Paci Pac a opäť nebude chýbať nafukovacie kráľovstvo. Potulky remeselným jarmokom a stredovekým mestečkom, ktoré aj v nedeľu ožije kaukliarskymi kúskami a šermiarskymi zápasmi, spestrí hudobná skupina Kollárovci, ktorá je vždy zárukou výbornej zábavy a jedinečnej koncertnej atmosféry.



Ak chcete uniknúť z pazúrov nudnej reality, Beckovské slávnosti sú tou správnou voľbou.

Nezabudnite, trojdňový maratón hudby a zábavy sa začína 21. júla priamo v centre Beckova pod jeho čarovným hradom

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Beckovske-Slavnosti-2023?ID_partner=60

PROGRAM 2023

PIATOK (21.7.2023)

19:00 – 03:00 – Oldies party – hudba rokov 1960 – 2000

SOBOTA (22.7.2023)

8:00 – Začiatok remeselného jarmoku ľudovej tvorby, veľký interaktívny stredoveký tábor, detské atrakcie

12:00 – 18:00 – Mučiareň kata Hanuš Rázela, trhovisko a kuchyňa, dobový tábor, dobová strelnica a kolotoč /v parku/

12:50 – Slávnostné zahájenie /hlavné pódium/

13:00 – 13:30 – Povesť o šašovi Beckovi,lovecký turnaj /rytieri/

13:50 – 14:40 – B&B space music /hudba/

14:30 – 15:00 – Kaukliarsky workshop /v parku/

15:00 – 15:30 – Kaukliarska show /v parku/

15:00 – 15:50 – Jozefove kone /hudba/

16:00 – 16:30 – Povesť o tvrdom pánovi Stiborovi, rytiersky turnaj na koňoch /rytieri/

16:50 – 17:50 – Janais /hudba/

17:00 – 17:30 – Šermiarske vystúpenie /v parku/

18:00 – 18:30 – Landsknechti jeho veličenstva /rytieri/

18:30 – 19:00 – Kaukliarsky workshop /v parku/

19:00 – 20:00 – Peter Lipa /hudba/

20:20 – 20:50 – Kaukliari idú, ohňovo tanečná show /rytieri/

21:00 – 22:00 – Gladiator /hudba/

22:30 – 23:30 – Ine Kafe /hudba/

23:50 – 00:50 – Beckovské Xichty /hudba/

NEDEĽA (23.7.2023)

8:00 – Začiatok remeselného jarmoku ľudovej tvorby, veľký interaktívny stredoveký tábor

9:00 – 18:00 – Nafukovacie kráľovstvo – nafukovacie a iné atrakcie pre deti a dospelých od výmyslu sveta…

12:00 – 18:00 – Mučiareň kata Hanuš Rázela, trhovisko a kuchyňa, dobový tábor, dobová strelnica a kolotoč /v parku/

13:00 – 13:30 – Kaukliarsky workshop /v parku/

13:30 – 14:00 – Šermiarske vystúpenie /v parku/

14:00 – 14:30 – DFS Čakanka /hudba/

14:30 – 15:00 – Kaukliarska show /v parku/

15:00 – 16:00 – PACIPAC /hudba/

16.00 – 16.30 – Šermiarske vystúpenie /v parku/

16:30 –17:30 – Kollárovci /hudba/