Video: Habera nahral titulnú skladbu k snímke Nikdy nehovor nikdy

Jeden z najobľúbenejších spevákov a skladateľov slovenskej a českej hudobnej scény Pavol Habera prichádza po niekoľkoročnej odmlke s novým počinom.





"V ostatnom období intenzívne pracoval na titulnej skladbe k filmu Nikdy nehovor nikdy. V novom ´feel-good´ kinofilme si zahrajú Tomáš Maštalír, Tereza Kostková, Lenka Krobotová, Marek Majeský, Jana Kovačiková," informuje TASR Andrea Pivarčiová, PR manažérka filmu s ďalšími hercami zo Slovenska a Česka, ktorý príde do kín začiatkom augusta.Haberova nová pieseň dostala názov Všetko sa môže stať. Skladbu, ktorá má zaznieť v záverečných titulkoch filmu, autor prednedávnom dokončil v nahrávacom štúdiu. "Hudbu k tejto skladbe som už mal hotovú. Text vznikol až po tom, ako sme sa dohodli, že ju použijeme do filmu. Film sme videli a text upravili tak, aby s ním korešpondoval," hovorí Paľo ku genéze piesne. "Dá sa povedať, že skladba je teda filmom čiastočne inšpirovaná a zároveň naň nadväzuje a dopĺňa ho," uzavrel.Súbežne s dokončovaním piesne vznikol aj videoklip. Ten režíroval Adrián Kutný, nakrúcali ho v Prahe. Účinkuje v ňom aj herečka Tereza Kostková, ktorá vo filme stvárňuje hlavnú postavu Naďu. Tá popri práci učiteľky vedie aj hodiny jogy. Po nevydarenom manželstve už so šťastím v láske úplne nepočíta. Peter, po viacerých zdravotných problémoch s chrbticou, je nútený zmeniť svoj životný štýl a práve joga má v tom pomôcť. Opäť sa stretá s Naďou a rysuje sa vzťah, do ktorého však vstupujú nielen ich deti, ale aj obaja ich exmanželia.Nový film vznikal pod taktovkou režiséra Braňa Mišíka. Do kín ho uvedie distribučná spoločnosť Bontonfilm od 3. augusta.