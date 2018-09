Beduínsku dedinu v Predjordánsku zbúrajú, rozhodol izraelský súd

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 5. septembra (TASR) - Izraelský najvyšší súd v stredu zamietol odvolanie proti búraniu beduínskej dediny na západnom brehu rieky Jordán. Odvolanie podali obyvatelia dediny Chán al-Ahmar ležiacej východne od Jeruzalema.V reakcii na verdikt súdu izraelský minister obrany Avigdor Lieberman ocenil sudcov za ich dnešné "odvážne rozhodnutie". Dodal, žeIzrael tvrdí, že dedina Chán al-Ahmar bola postavená nelegálne. Jej obyvateľov plánuje presťahovať do oblasti vzdialenej približne 12 kilometrov.V súvislosti s tvrdením, že dedina bola postavená na čierno, kritici upozorňujú, že Palestínčania žijúci na okupovaných územiach získavajú stavebné povolenia len veľmi ťažko. Kritici izraelského postoja majú aj podozrenie, že demolácia beduínskej dediny má uvoľniť priestor na budovanie novej židovskej osady.Plánovaná demolácia Chánu al-Ahmar vyvolala veľkú medzinárodnú kritiku a pobúrenie zo strany palestínskych Arabov. Do dediny v rámci solidarity s jej obyvateľmi prišli aj lídri hnutia palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása Fatah a mnohí propalestínski aktivisti.Po podpísaní izraelsko-palestínskych dohôd z Osla boli okupované palestínske územia rozdelené na zóny A, B a C.Zóna A je územím pod plnou palestínskou samosprávou; zóna B územím pod palestínskou civilnou správou a pod izraelskou bezpečnostnou správou; a zóna C je pod plnou izraelskou správou.V zóne C, kde sa nachádza aj Chán al-Ahmar, žije približne 400.000 židovských osadníkov a podľa palestínskych zdrojov aj 150.000-200.000 Palestínčanov. Izrael v zóne C obmedzuje palestínsku výstavbu a búranie palestínskych domov tam nie je ničím neobvyklým, uviedla AP.Úrad vysokého komisára OSN v súvislosti s touto praxou opakovane upozorňuje, že ničenie súkromného majetku okupačnou silou je porušením medzinárodného práva. OSN preto vyzýva Izrael, aby skoncoval s touto praxou.Beduíni v Izraeli predstavujú malú národnostnú skupinu v rámci arabskej menšiny. Tradične sa identifikujú skôr s Izraelom ako so svojimi arabskými súkmeňovcami.Podobne ako iné beduínske komunity aj obyvatelia dediny Chán al-Ahmar žijú v chatrčiach či stanoch, často bez elektriny či tečúcej vody a najčastejšie sa venujú chovu dobytka.V snahe zablokovať akékoľvek kroky izraelských úradov palestínske ministerstvo školstva nedávno rozhodlo o skoršom začiatku školského roka pre asi 170 žiakov základnej školy z dediny Chán al-Ahmar a ďalších štyroch beduínskych osád v blízkosti.