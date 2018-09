Český premiér začal návštevu Nemecka, stretne sa s Merkelovou

Andrej Babiš, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Berlín 5. septembra (TASR) - Predseda českej vlády Andrej Babiš pricestoval v stredu do Berlína na svoju prvú oficiálnu návštevu Nemecka. Ešte pred plánovaným rokovaním s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou sa hosť z Prahy stretol so zástupcami nemeckých think-tankov.Na schôdzke s Merkelovou by sa český premiér popri bilaterálnych otázkach podľa vlastných slov pre verejnoprávnu Českú televíziu chcel sústrediť na problematiku európskeho rozpočtu a otázky spojené s migráciou.Babiš položil tiež veniec k pamätníku pripomínajúcom niekdajší Berlínsky múr a aj kyticu kvetov na miesto pripomínajúce príspevok krajín Vyšehradskej štvorky k jeho pádu.Český premiér chce v Berlíne hovoriť i o dopravnej infraštruktúre či o dvojstrannej spolupráci v hospodárskej oblasti, vo sfére digitalizácie či vedy a výskumu.Po rokovaniach s nemeckou kancelárkou sa český premiér spoločne s hostiteľkou stretne so zástupcami médií.Súčasťou programu Babišovej návštevy Nemecka je aj neskoršie stretnutie s predsedom Spolkového snemu (Bundestagu) Wolfgangom Schäublem, ktorého považuje predseda vlády ČR za svojho priateľa.Andreja Babiša sprevádza pri návšteve Nemecka i manželka Monika, ktorá má na stredu pripravený separátny program. V rámci neho by mala navštíviť charitatívnu organizáciu venujúcu sa bezdomovcom, centrum pre deti a mládež, sociálny projekt venovaný deťom a seniorom či miesto teroristického útoku v nemeckej metropole.