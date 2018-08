Beh Od Tatier k Dunaju odštartoval, tento rok sa prihlásilo 220 tímov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marián Holubčík Foto: TASR/Marián Holubčík

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Demänovská Dolina 18. augusta (TASR) – Rekordných 220 tímov od soboty rána postupne štartuje na najväčšom štafetovom behu na Slovensku s názvom Od Tatier k Dunaju. Účastníci 6. ročníka bežeckého podujatia si preveria svoju kondíciu na 345 kilometrov dlhej trase z Jasnej v Nízkych Tatrách do Bratislavy na nábrežie Dunaja.uviedol riaditeľ preteku Štefan Šogor.Trasa behu Od Tatier k Dunaju vedie zväčša po asfaltových cestách druhej a tretej triedy, no beží sa aj cez lesy, horské cesty či cez centrá miest. Rozdelená je celkovo na 36 úsekov rôznej dĺžky a náročnosti prevýšenia. Každý tím beží celú trasu štafetovým spôsobom, úsek beží vždy len jeden člen a ostatní sa presúvajú autami na ďalšie odovzdávanie štafety.doplnil Šogor. Tradične sa pobeží aj cez centrum Banskej Bystrice, ďalej cez Tekov, Hont, Dolnú Nitru, ale aj cez Žitný ostrov a Gabčíkovo až do centra Bratislavy.Do súperenia v behu Od Tatier k Dunaju sa mohli hlásiť bežci bez rozdielu veku, výkonnosti a pohlavia. Súťaží sa v piatich kategóriách. Najpočetnejšie zastúpené sú kategórie deväť- až 12-členných zmiešaných, prípadne čisto mužských lebo ženských tímov. Každý člen pobeží minimálne tri úseky, teda približne 30 kilometrov. Skúsenejší bežci vytvorili šesťčlenné tímy, každý z nich teda pobeží až 60 kilometrov, keďže beží vždy dva štandardné úseky za sebou.uviedol Šogor.Na všetkých členov súťažiacich tímov, ktorí dobehnú v nedeľu 19. augusta do cieľa na nábreží Dunaja v Bratislave, čaká pamätná medaila a občerstvenie. Víťazné tímy s troma najlepšími časmi v každej kategórii si odnesú trofej.