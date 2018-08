Taliban: Kým trvá okupácia, mier v Afganistane nebude

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 18. augusta (TASR) - Mier v Afganistane nebude dovtedy, kým bude v krajine pokračovať zahraničnáVyhlásil to v sobotu vodca radikálneho hnutia Taliban Hajbatulláh Áchundzáda v posolstve zverejnenom v súvislosti s blížiacim sa moslimským sviatkom íd al-adhá. Informuje o tom agentúra AP.Vodca Talibanu zopakoval pozíciu hnutia, podľa ktorej sa 17 rokov trvajúca vojna v Afganistane môže skončiť len prostredníctvom priamych rokovaní so Spojenými štátmi. Taliban podľa neho zostáva zaviazanýsuverenite Afganistanu a ukončeniu vojny.Talibanu sa v posledných rokoch podarilo v Afganistane obsadiť množstvo okresov a pravidelne podniká rozsiahle útoky, píše AP. Minulý týždeň v piatok zaútočil na východoafganské mesto Ghazní.Hnutie vládlo v Afganistane od roku 1996 do roku 2001 v súlade so strohou interpretáciou islamského práva.Sviatok obetovania, íd al-adhá, začnú moslimovia na celom svete oslavovať na budúci týždeň v utorok, 21. augusta. Oslavy potrvajú štyri dni.