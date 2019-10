Beháme pre srdce: Detskému hospicu sa pomohlo sumou 5.800 eur

Foto: Beháme pre srdce Foto: Beháme pre srdce

Bratislava 11. októbra (OTS) - Dejiskom 2. ročníka charitatívneho behu – Beháme pre srdce sa opäť stal amfiteáter v Rači v Knižkovej doline.420 bežcov, presnejšie bojovníkov, ktorým bije srdce pre dobrú vec dokázalo, že im záleží aj na iných. Štartovné vo výške 13 eur, ktoré bežci zaplatili, putovalo na konto detského hospicu.zamyslela sa, žena, ktorá stojí za projektom Beháme pre srdce. A v zapätí dodáva, že ju to „nakoplo“ a motivovalo k organizácii 3. ročníka. „.“Zakladateľka detského mobilného hospicu Pod krídlami Dominiky Žaneta Petrášová ocenila a je veľmi vďačná za to, že sa mohla stať súčasťou tejto milej akcie. „“ uzavrelaTrať tohtoročnej edície sa od prvého ročníka líšila. Namiesto jedného 5 km okruhu, bežci absolvovali štyri 1,5 km okruhy , ktoré sa odvíjali okolo amfiteátra. Celý beh dlhý 6 km bol sprevádzaný neustálym povzbudzovaním fanúšikov popri trati a spevom umelcov na pódiu, ktorí prišli rovnako podporiť dobrú vec, čo atmosféru celej akcie ešte viac umocnilo. Odmenou pre každého bežca v cieli bola unikátna drevená medaila.Veľmi dôležitou súčasťou behu Beháme pre srdce boli aj tento rok umelci. Kali, Gizka Oňová, Dominika Mirgová, Lea Daniš, Veronika Strapková, Sajfa ako ambasádor, opäť spojili svoje mená s týmto behom a nemalou mierou sa zaslúžili o jeho zviditeľnenie.“ povedalz kancelárie starostu z mestskej časti Rača. A práve bez partnerov, ktorí pomohli finančne, materiálne a organizačne, by táto akcia nemohla vzniknúť.Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili, podporujú a budú nás podporovať aj pri organizovaní nasledujúcich ročníkov.