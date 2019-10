Hudák: EIB chce investovať hlavne do klimaticky priaznivých projektov

Na snímke viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) Vazil Hudák. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Štrbské Pleso 11. októbra (TASR) – Európska investičná banka (EIB) chce investovať najmä do projektov, ktoré budú klimaticky priaznivé. Cieľom je pomôcť celkovo znížiť energetickú záťaž v ekonomike. Viceprezident EIB Vazil Hudák to uviedol v piatok počas Globsec Tatra Summitu 2019 na Štrbskom Plese s tým, že EIB plánuje navýšiť úroveň financovania na klimatické ciele.EIB je podľa jeho slov veľmi aktívna aj v oblasti energetiky a financovania v súvislosti s problematikou klímy. Negatívne dosahy klimatickej zmeny sú podľa neho viditeľné globálne a aj preto sa EIB transformuje napoznamenal Hudák s tým, že pre EIB to v najbližších desiatich rokoch znamená zvyšovanie investícií.EIB je podľa neho pripravená zvýšiť úroveň financovania na klimatické ciele zo súčasných 30 % na 50 % celkového financovania.podotkol Hudák.skonštatoval. Ako dodal, týka sa to napríklad zvýšenia energetickej efektívnosti pre vládne budovy.Zároveň priblížil, že v piatok sa uskutočnila diskusia na túto tému aj s predstaviteľmi vlád strednej a východnej Európy, ale aj s lídrami energetických podnikov. Hovorilo sa tiež o brexite, najmä z hľadiska európskeho rozpočtu. Veľká časť financovania aj na projekty v súvislosti s energetikou a obnoviteľnými zdrojmi je podľa Hudáka práve aj z európskych peňazí.zdôraznil s tým, že odchod Británie napriek tomu nebude mať negatívny dosah na rating EIB.