Bekmatov sa bude uchádzať o post nitrianskeho župana, chce vytvoriť nové pracovné miesta či založiť sociálny podnik

26.8.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda hnutia Socialisti.sk Artur Bekmatov chce z Nitrianskeho kraja spraviť sebestačnejšiu a sociálnejšiu samosprávu. Uvádza to v tlačovej správe, kde oznamuje svoju kandidatúru na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK).Jeho hlavnými cieľmi sú založenie krajskej dopravnej spoločnosti, prestavba nevyužívaných budov kraja na nájomné byty, založenie sociálneho podniku, ktorý bude hospodáriť na ornej pôde vo vlastníctve kraja a využívanie geotermálnej energie.„Nitriansky samosprávny kraj je v súčasnosti odrazom jeho vedenia – utešujeme sa, že sme v relatívne dobrej kondícii, no pravda je taká, že pomaly strácame dych a ani zďaleka nevyužívame potenciál, ktorý náš kraj v sebe skrýva,“ uvádza kandidát na župana, ktorý plánuje po voľbách pripravovať založenie dopravnej spoločnosti, ktorá bude výlučne vo vlastníctve kraja.Okrem verejnej dopravy je prioritou predsedu socialistov vytváranie nových pracovných miest v regiónoch. „Ak si chcete nájsť prácu v Šahách, Želiezovciach alebo v Hurbanove, tak v zásade máte na výber, či budete dochádzať do priemyselného parku v Nitre, alebo v maďarskom Komárome. Z pozície župana chcem napomáhať znižovaniu nezamestnanosti v kraji a vytvárať také podmienky, aby nám ľudia neutekali,“ dodáva Bekmatov s tým, že má v pláne založiť tri sociálne podniky. V Nitrianskom kraji sľubuje postupne vznik 100 pracovných miest a 500 nájomných bytov.„Pod našou pôdou leží ešte jedno bohatstvo - voda. Značná časť juhozápadného Slovenska – vrátane Nitrianskeho kraja – leží na obrovských zásobách termálnej vody, no využívame ju maximálne na rekreačné účely. Touto vodou je však možné aj kúriť. Kúriť lacno a ohľaduplne k prírode,“ povedal Bekmatov a dodal, že doteraz obce nepracovali s možnosťou využívania geotermálnej energie, keďže prieskumné vrty sú pre ne mimoriadne nákladné a z eurofondov ich nebolo možné financovať. Využívanie geotermálnej energie chce kandidát na župana naštartovať.Župa má podľa socialistov značné rezervy aj v transparentnosti a komunikácii s krajom. „Po mojom zvolení zariadim vyhotovovanie videozáznamov zo zasadnutí krajského zastupiteľstva a zasadnutia samotné otvorím pre verejnosť. Dám verejnosti možnosť rozhodovať o nakladaní s krajskými financiami prostredníctvom participatívneho rozpočtu, ktorý ako jediný zo západoslovenských krajov nevyužívame, a osobitnú pozornosť budem venovať tomu, aby kraj nerozpredával svoj majetok,“ uzavrel predstavenie svojich priorít Bekmatov, ktorý svoj podrobný program zverejnil na webovej stránke dobryzupan.sk.