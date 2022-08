Úrad verejného ochrancu práv je mesiace paralyzovaný, podľa Marcinkovej má 400 nevyriešených podnetov (video)

Stovky nevyriešených podnetov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nemajú nominanta

26.8.2022 (Webnoviny.sk) - Poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) za koaličnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a členka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Vladimíra Marcinková tvrdí, že Úrad verejného ochrancu práv je od 29. marca tohto roku paralyzovaný.V ten deň skončilo funkčné obdobie ombudsmanke Márii Patakyovej. Dodala, že už vo februári tohto roku navrhla strana SaS koaličnej rade bod, ktorý sa týka verejného ochrancu práv. Informovala o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii. Boris Kollár už tretí raz posunul termín podávania nominácií na túto funkciu a tým aj samotnú voľbu verejného ochrancu práv. Na stole ombudsmana je už 400 nevyriešených podnetov," tvrdí Marcinková, ktorá dodala, že s týmto stavom nie je možné sa stotožniť. Strana SaS tak navrhla ústavnú zmenu, ktorá v takejto či podobnej situácii ponechá vo funkcii predošlého ombudsmana až do vymenovania nového.„Potrebujeme na to 90 hlasov. To, či sa nájdu, bude malým referendom o tom, akú citlivosť k ochrane ľudských práv majú jednotlivci v parlamente," doplnila. Zároveň dodala, že strana nebude ďalej čakať s nomináciou na obsadenie verejného ochrancu práv a tak ku kandidatúre s podpismi pomohli Mariánovi Törökovi, ktorý v Úrade zastával druhú najvyššiu funkciu. Podľa Marcinkovej sú s kandidátom spokojné aj ďalšie koaličné strany.Na tlačovej konferencii vystúpila i predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová, ktorá podotkla, že apelujú na ostatných poslancov v NR SR, aby sa už nikdy podobná situácia nezopakovala.Predseda Národnej rady (NR) SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár vo štvrtok po tlačovej konferencii oznámil, že nemajú nominanta na miesto verejného ochrancu práv.„Nie je to obštrukcia, nechceme si tam nikoho dosadiť. Podporíme rozumného kandidáta, ktorý vzíde z dohody naprieč koalíciou," tvrdí Kollár, ktorý potvrdil, že podporí návrh zmeny zákona, aby vo funkcii ostal ombudsman, ktorému skončilo funkčné obdobie až do vymenovania nového verejného ochrancu práv. Kollár zároveň povedal, že nominanta SaS Mariána Töröka nepozná.