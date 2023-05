Béla Tarr si v Košiciach prevezme Zlatú kameru Art Film Festu

16.5.2023 (SITA.sk) -Art Film Fest 2021 aftermovie:Umelecký riaditeľ festivalu,: "Výnimočná je predovšetkým autorská pozícia Bélu Tarra. Ako sám hovorí, nikdy nechcel byť filmárom, ale filozofom. Jeho myslenie filmom je nekompromisné, vizionárske, a teda aj nezameniteľné. Na jednej strane sa Tarr venoval zlyhávaniu človeka, krehkosti jeho vzťahov s druhými, nerieši to však na úrovni tradičného realistického filmového rozprávania, konkrétnej sociálnej reality, postupne začal skúmať ľudské charaktery z ontologického hľadiska. Zbavuje sa slova, ostávajú hlavne sugestívne, dlhé zábery, ktoré odpútavajú diváka od merania času a vťahujú ho do hĺbok vnútorných zápasov človeka. Nenakrúcal veľa, o to viac rozvíjal svoj vizuálny štýl, spôsob komponovania obrazov, ich skladby, rytmu, prelínania s hudbou. Tarrova filmová metóda rezonuje v tvorbe ďalších vynikajúcich filmárov súčasnosti, od Gusa Van Santa po Benceho Fliegaufa."Na festivale budú uvedené dve jeho ikonické filmové diela. Prvým bude sedem a pol hodiny trvajúci opus magnum s názvomz roku 1994, nakrútené podľa rovnomenného románu Lászlóa Krasznahorkaia. Už len vzhľadom na dĺžku trvania filmu sa táto projekcia sama o sebe stane ojedinelým festivalovým eventom. Druhým budúz roku 2000, tiež podľa predlohy toho istého spisovateľa. Oba filmy boli v ostatných rokoch v zreštaurovanej 4K podobe uvedené na prestížnych filmových festivaloch v Berlíne a Toronte.Režisérska filmografia(nar. 21.7.1955 v meste Pécs) obsahuje 10 hraných filmov, z toho v jednom prípade ide o televízne spracovanie Shakespearovho Macbetha. Od roku 1988 nakrúca výhradne na čiernobielu filmovú surovinu. Okrem vlastnej tvorby je výnimočná aj jeho pedagogická činnosť, ktorá zahŕňa viacero filmových vysokých škôl. Je nositeľom najvyššieho maďarského vyznamenania v oblasti kultúry (Kossuthova cena) a filmu (Cena Bélu Balázsa), mnohých štátnych vyznemananí a ocenení na filmových festivaloch na celom svete. Je prezidentom maďarskej filmovej asociácie."V spolupráci s vydavateľstvom Brak sa počas festivalu dňa 20.6. v priestoroch kníhkupectva Artforum v Košiciach uskutoční vernisáž prvého slovenského prekladu románu Satanské tango za osobnej účasti režiséra. Taktiež pre záujemcov pripravujeme autorský masterclass v podaní Bélu Tarra," upresňuje program laureáta Zlatej kamery AFF 20232011 Turínsky kôň2007 Muž z Londýna2000 Werckmeisterove harmónie1994 Satanské tango1988 Zatratenie1985 Jesenný almanach1982 Panelové vzťahy1981 Outsider1979 Rodinný kozubART FILM FEST s.r.o.;Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., LGM, s.r.o.;Audiovizuálny fond a Nadácia SPP;Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita;CODES Brand House, FORLIVE;Auto Gábriel;Hotel Yasmin;stavebná spoločnosť Adifex, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, BARZZUZ, Kino Úsmev, Aupark Košice, Fors-stav, R-media, Okno mé lásky;NOV, ZEBRA, Best Press, SLOVNAFT, Stredoeurópska nadácia, Kino Veritas;TV JOJ, zregionu.sk, Pravda, Eurotelevízia;Rozhlas a televízia Slovenska, Kinosála, JOJ 24, Film Europe, TV spolok LOToS, Rádio KOŠICE, Korzár, Slovenka, Forbes, SITA, TASR, BigMedia, HomeMedia Production, Film.sk, Košice City Guide, aktuality.sk, čsfd.cz, Visit Košice, Košice v Skratke;JOJ Cinema, Millor - Váš partner v oblasti energetiky, Letisko Košice, Autocont, TelekomCLOUD, ECO Technologies, DELTA OnLine, MIHYRING, KAIFER advokátska kancelária, Taper, Brother, GROTTO, CELIMED autorizované zastúpenie OMRON, NR-holding, CPK Slovakia, Casa Trade, easylog transport&logisticInformačný servis