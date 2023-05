Tajná dohoda s Bratislavou? Podľa Vetráka sa má hlavnému mestu ujsť 50 miliónov eur

Dohoda výlučne s Bratislavou

Podpora OĽaNO je otázna

16.5.2023 (SITA.sk) - Na základe tajnej dohody by mala Bratislava dostať 50 miliónov eur. Uviedol to na utorkovej tlačovej besede predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Milan Vetrák (OĽaNO) s vysvetlením, že pre pokles cien energií sa pôvodná suma 200 miliónov eur, ktorá bola určená na energie pre samosprávy, neminula. Z tejto sumy zostalo približne 50 miliónov eur z celého Slovenska.Ako Vetrák vysvetlil, dozvedeli sa informácie z prostredia Úradu vlády SR, ako aj z ďalších rezortov štátnej správy, že sa pripravuje dohoda výlučne s Bratislavou, a teda, aby sa daných 50 miliónov eur dalo iba Bratislave.Ako Vetrák ďalej uviedol, je to na úkor všetkých obcí a miest na Slovensku a správne by bolo spravodlivé rokovanie s mestami a obcami na celom Slovensku o tom, akým spôsobom by sa 50 miliónov eur dalo medzi ne férovo rozdeliť.Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vyzvalo premiéra Ľudovíta Ódora , aby sa k tajnej dohode vyjadril a aby zodpovedal otázku, či chce takýmto spôsobom pristupovať k obciam a mestám na Slovensku, a či mieni takúto dohodu uzavrieť.Predseda OĽaNO Igor Matovič dodal, že v prípade, že nový premiér na takúto dohodu pristúpi, jeho vláda nebude mať ich podporu.„Považujeme to za zarážajúce a odmietame takéto tajné a netransparentné dohody," vyhlásil Vetrák s tým, že nepopiera skutočnosť, že aj Bratislava potrebuje pomôcť. Je však podľa neho potrebné rokovať o tom, aké problémy majú aj ďalšie obce a v čom im treba pomôcť.