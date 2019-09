Beladice vznikli zo štyroch dedín, po zemepánoch zostali tri kaštiele

Ilustračná fotografia Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič

V okolí zreštaurovaného kríža vznikne nová oddychová zóna

Obec pripravuje investície do výstavby chodníkov a rekonštrukcie ČOV

Beladice 14. septembra (TASR) – Prvá písomná zmienka o obci Beladice v Zlatomoravskom okrese pochádza z roku 1156. História Beladíc v ich súčasnej podobe sa však začala písať až o 820 rokov neskôr, v roku 1976, keď sa k obci pričlenili aj dediny Malé a Veľké Chrašťany a Pustý Chotár.Beladice tak tvoria štyri časti, ktoré boli kedysi samostatnými obcami. Podľa starostu Mária Žáčika sú dnes obyvatelia z rôznych častí dediny rodinne poprepájaní, v roku 2011 sa tu však aj napriek tomu konalo referendum, pomocou ktorého chcela časť miestnych lokálpatriotov presadiť zmenu názvu obce na Chrašťany Beladice. Referendum však bolo neúspešné a názov dediny sa nezmenil.V niekdajších samostatných obciach v minulosti žili vplyvné šľachtické rody, ktoré tu po sebe zanechali aj svoje honosné sídla. V Beladiciach sa tak do dnešných čias zachovali tri kaštiele. Z nich je však zrekonštruovaný a využívaný ako hotel s plavárňou, tenisovými kurtmi, kongresovým centrom, parkom a ďalším zázemím iba kaštieľ v Pustom chotári. Ďalšie dve šľachtické sídla postupne chátrajú.Neoklasicistický kaštieľ v Pustom Chotári je aj s parkom národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 1820 ho dala vybudovať rodina kráľovského radcu a podžupana Tekovskej župy Karola Jesenského. Neskôr sa stal majetkom šľachtickej rodiny Szirányi – Ötömös, od ktorej ho odkúpil barón Henrik Lindelóf. Kaštieľ prešiel začiatkom 20. storočia do rúk rodiny Krausových a neskôr Ďurčanských. Po druhej svetovej vojne v ňom bola základná deväťročná škola. V rokoch 1998 až 2003 sa tu uskutočnila rekonštrukcia, počas ktorej kaštieľ dostal svoju dnešnú podobu a stal sa z neho Park Hotel Tartuf.Kaštieľ v časti Beladice patril šľachtickému rodu Szentiványi. Po vojne bol ich majetok skonfiškovaný a spolu s honosným sídlom prešiel do rúk štátu. Až do roku 1993 tu sídlilo poľnohospodárske učilište. Po jeho zániku prešiel do rúk súkromného vlastníka. V jeho areáli je dodnes možné vidieť niekdajšie mauzóleum rodiny.skonštatoval Žáčik. Vo veľmi zlom stave je aj kaštieľ rodiny Szirányiovcov vo Veľkých Chrašťanoch, z ktorého zostali už len obvodové múry.vysvetlil starosta.Ako pripomenul, existencia šľachtických sídiel kedysi priamo ovplyvnila aj pracovné zameranie obyvateľov jednotlivých dedín, ktoré dnes tvoria Beladice.uviedol Žáčik.Vo Veľkých a Malých Chrašťanoch podľa jeho slov zasa žili hlavne roľníci a gazdovia.dodal Žáčik.Univerzálny priestor, ktorý ponúkne miesto na rozjímanie, relax, zábavu a zároveň pripomenie históriu obce Beladice (okres Zlaté Moravce), vznikne v okolí starobylej sakrálnej pamiatky Spomienka.Centrom priestoru bude zrekonštruovaný kríž z roku 1798.uviedol starosta Mário Žáčik.Autorom projektu je krajinný architekt Zoltán Balko. Podľa jeho slov stál pred neľahkou úlohou.vysvetlil Balko.Zrekonštruovaný kríž preto bude stáť uprostred štyroch chodníkov, ktoré budú symbolizovať krížne cesty. Tie zároveň rozdelia plochu na štyri časti, ktoré budú symbolizovať štyri časti obce, teda Beladice, Pustý Chotár, Veľké a Malé Chrášťany. Názvy niekdajších samostatných dedín by podľa Balka mohli byť v priestore vhodne uvedené.uviedol Balko.Súčasťou priestoru bude aj ihrisko a relaxačná zóna.povedal Balko.Nový relaxačný a oddychový priestor má v Beladiciach vzniknúť počas jesene.dodal Žáčik.Obecný úrad v Beladiciach pripravuje rozsiahlu investíciu, jej výsledkom má byť výstavba chodníkov, ktoré prepoja jednotlivé časti dediny. Celkové náklady dosiahnu sumu približne 200.000 eur.Projekt, na ktorý chce obec získať peniaze z grantov, počíta s vybudovaním chodníkov, ktoré spoja jednotlivé časti Beladíc.vysvetlil starosta Mário Žáčik.Investícia do chodníkov je podľa jeho slov mimoriadne potrebná. Obec leží medzi frekventovanou cestou I/65 a rýchlostnou komunikáciou R1.spomenul starosta.Ďalšou veľkou investíciou, ktorú obec pripravuje, je modernizácia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd (ČOV).povedal Žáčik.