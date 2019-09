Dlžníci v Česku by firmám mali platiť za spracovanie exekúcií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 14. septembra (TASR) - Dlžníci v Česku budú pravdepodobne musieť svojim zamestnávateľom platiť za to, že uskutočňujú exekučné zrážky z ich mzdy. Predpokladá to návrh novely exekučného poriadku a občianskeho súdneho poriadku.V súčasnosti musia totiž firmy pri každom zamestnancovi s exekúciou počítať výšku zrážok, komunikovať so súdmi a exekútormi a riešiť ďalšie administratívne úkony spojené s exekúciami. Ako uviedol server E15.cz, ministerstvo spravodlivosti v novele navrhuje, aby si zamestnávateľ mohol ako kompenzáciu nákladov strhávať z dlžníkovej výplaty 50 Kč (1,93 eura) mesačne.vysvetľuje ministerstvo v návrhu.Prieskumy Hospodárskej komory ČR a Zväzu priemyslu a dopravy však ukazujú, že priemerné mesačné náklady zamestnávateľa na jednu exekúciu u jedného pracovníka predstavujú približne 150 až 500 Kč.hodnotí zmenu Jitka Hejduková zo Zväzu priemyslu a dopravy.dodala.Podľa českej Exekútorskej komory toto a ďalšie opatrenia v novele povedú iba k predraženiu exekúcií dlžníkov.povedal prezident komory Vladimír Plášil. Dlžníci budú musieť podľa neho po novom platiť napríklad aj za posielanie priebežných správ účastníkom konania, kde sa náklady môžu vyšplhať až na 1000 Kč ročne.(1 EUR = 25,843 CZK)