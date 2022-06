Belasích povedie trénerská dvojica Pardavý a Podkonický, hokejový tím posilní o piatich nových hráčov

Výber realizačného tímu

Belasí posilnia o nových hráčov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

6.6.2022 (Webnoviny.sk) - Úradujúceho slovenského hokejového šampióna HC Slovan Bratislava povedie v sezóne 2022/2023 trénerská dvojica Ján Pardavý Vedenie klubu o tom informovalo na pondelkovej tlačovej konferencii. Novým športovým riaditeľom Slovana bude od 1. augusta Oto Haščák , ktorý doteraz pracoval ako asistent generálneho manažéra Miroslava Šatana pri slovenskej reprezentácii.Pardavý a Podkonický v nej pracovali ako asistenti hlavného kouča Craiga Ramsayho . Andrej Podkonický stál na lavičke Slovana pri zisku ostatného titulu, kormidlo prevzal po odvolanom Róbertovi Dömem, ktorému robil asistenta. Ján Pardavý bol takmer tri sezóny koučom Dukly Trenčín , skončil v nej v decembri 2021."Cieľom nášho klubu je mať vždy v tíme tých najlepších ľudí, preto aj pri výbere realizačného tímu sme dbali hlavne na ich odbornosť, skúsenosti, profesionalitu a charakterové vlastnosti. Proces výberu prebiehal niekoľko mesiacov a sme radi, že sme sa dohodli. So značkou Slovana sa vždy spájajú ambície a očakávania. Verím, že nový realizačný tím tieto očakávania naplní," povedal jeden z akcionárov klubu Roman Hofstädter. Ozrejmil tiež, že trénerské duo má zmluvy na dve sezóny s ročnou opciou."Vážim si túto dôveru a verím, že v budúcnosti všetci budú spokojní, keďže Slovan má bohatú históriu a tradíciu. Veľmi rád by som nadviazal na ostatný titul," ozrejmil Haščák. Prezradil tiež, že zámorský klub New York Rangers úspešne požiadal o prerušenie kontraktu skauta. Keďže sa chce venovať naplno práci v bratislavskom klube, nepokračuje ani v realizačnom tíme reprezentácie SR.Na pondelkovej tlačovej konferencii "belasí" prezradili aj mená piatich hráčov, ktorí prichádzajú do klubu pred ročníkom 2022/2023.Sú nimi brankár Samuel Baroš , švédsky obranca Carl Ackered, americký krídelník Liam Pecararo aj slovenskí útočníci Tomáš Török a Jakub Minárik. "Robíme ešte, zatiaľ dosť neúspešne, na brankárskej jednotke. Máme rozpracovaných viacero možností," ozrejmil Haščák.