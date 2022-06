Tréner Ramsay a jeho známi prejavili solidaritu a darmi podporili Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou

Na Slovensko s plnými kuframi

Chceli vyjadriť podporu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

6.6.2022 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay v pondelok podporil centrum humanitárnej pomoci iniciatívy Kto pomôže Ukrajine, ktorému venoval oblečenie aj hračky pre ľudí.V jednom z bratislavských nákupných centier nájdu útočisko ľudia, ktorí v dôsledku vojenského konfliktu opustili svoju domovinu a zamierili na Slovensko. Informuje o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). "Po návrate z olympijského turnaja v Pekingu moja manželka navrhla, že by sme mohli pre priateľov a susedov usporiadať oslavu bronzového úspechu v Číne. Zároveň všetkých požiadala, aby so sebou priniesli zopár vecí na pomoc ukrajinským utečencom. Dopadlo to tak, že som letel na Slovensko s nabalenými kuframi. Bohužiaľ, potom pár týždňov ležali u mňa v byte. Mal som veľa povinností a teší ma, že som si konečne našiel čas,“ povedal 71-ročný Kanaďan podľa HockeySlovakia.sk, ktorý takouto formou vyjadril solidaritu s ukrajinskými občanmi.Kanadskí manželia nemuseli najbližších presviedčať dlho."Do zbierky sa zapojili viacerí ľudia z Tampy, ktorým nebol ľahostajný osud Ukrajincov. Vecami prispeli aj naši susedia, priatelia z golfu či ich rodiny. Na oslavu prišlo 50 až 60 ľudí a každý niečo doniesol. Cítili solidaritu s Ukrajincami, ktorí sa ocitli v nelichotivej situácii,“ poznamenal niekdajší útočník s obrovskými skúsenosťami zo zámorskej NHL, ktorý Slovákov vedie od leta 2017.Úspešný kouč vie, že materiálna pomoc nevyrieši problémy spojené s dianím na Ukrajine."Spoločne so známymi chceli aspoň týmto krokom vyjadriť podporu nášmu východnému susedovi. Aktivitu trénera ocenili aj pracovníci z iniciatívy Kto pomôže Ukrajine, ktorí ho vrúcne privítali a v krátkej debate vyjadrili túžbu, aby zotrval naďalej na slovenskej striedačke," referuje web SZĽH.Ramsay mal zmluvu do konca sezóny 2021/2022, no prezident zväzu Miroslav Šatan nedávno informoval, že rokovania o novej sú na "dobrej ceste".