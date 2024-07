Belgičania na ME vo futbale končia už v osemfinále, nestačili na vicemajstrov sveta Francúzov

Zlatá generácia

Šokujúca prehra so Slovenskom

Súper mal držanie lopty

2.7.2024 (SITA.sk) - Belgická futbalová reprezentácia opäť neprekročila svoj vlastný tieň. Za ostatnú dekádu síce získala bronz na majstrovstvách sveta v Rusku 2018, no na ostatných vrcholných turnajoch zostala bez medailového úspechu.Na majstrovstvách Európy dokonca po dvoch štvrťfinálových účastiach neprešla na tohtoročnom kontinentálnom šampionáte ani cez osemfinále. Belgičania v pondelok v Düsseldorfe nestačili na úradujúcich vicemajstrov sveta Francúzov a podľahli im 0:1 vlastným gólom Jana Vertonghena z 85. minúty.V súvislosti s Belgičanmi sa v ostatných rokoch často skloňovalo označenie "zlatá generácia". Očakávali sa od nej úspechy, v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sa pohybovala na popredných priečkach. Aj na Eure 2024 je najlepšie postaveným národným tímom spomedzi všetkých výberov, ani to však belgickej reprezentácii nepomohlo."Čo je to zlatá generácia?" opýtal sa hviezdny Kevin de Bruyne po tom, ako jedna z novinárok poukázala na skutočnosť, že "zbierka" elitných futbalistov s ním, Edenom Hazardom Romeluom Lukakuom nikdy nepostúpila do finále vrcholného turnaja."Chcete povedať, že Francúzi, Angličania, Španieli či Nemci nemajú zlatú generáciu? V poriadku," dodal.Belgický tím vstúpil do ME 2024 šokujúcou prehrou so Slovenskom. Potom síce zdolal Rumunov, no s Ukrajincami remizoval a po výsledku 0:0 ho mnohí fanúšikovia "vypískali".Dosiahnuté výsledky v E-skupine im pre osemfinále pridelili Francúzov a tí im napokon vystavili stopku. De Bruyne v piatok oslávil 33. narodeniny a keďže Hazard, Kompapy či Curtois už nie sú súčasťou reprezentačného výberu, viac zodpovednosti je práve na jeho pleciach.Aj jemu sa čas kráti. A taký Lukaku na celom šampionáte neskóroval ani raz, aj keď k tomu mal neraz poriadne blízko a o niekoľko presných zásahov ho "obral" systém VAR."Pokúsil som sa zo seba vydať všetko. Toto sme nechceli, ale neboli sme favoriti. Už v zápase proti Slovákom sme sklamali," pokračoval stredopoliar Manchestru City a o osemfinálovom súboji proti Francúzom dodal: "Mali sme na tento duel plán a držali sme sa ho. Súper však mal držanie lopty aj viac striel na bránku. Je to hanba, že sme dostali taký gól, ale nezostáva nám nič iné iba prijať to."Tréner Domenico Tedesco po vypadnutí s Francúzmi nechcel bezprostredne po zápase analyzovať príčiny neúspechu jeho zverencov."Je to na to príliš skoro, najmä po zápase, v ktorom sme si tesne pred koncom strelili vlastný gól," poznamenal.