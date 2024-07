Šeško na ME vo futbale 2024 nedal vytúžený gól, porovnávanie s Haalandom nemá v láske (foto)

Slovinci ani raz neprehrali

Sen 39-ročného Cristiana Ronalda a ešte o dva roky staršieho Pepeho o druhom titule majstra Európy mohli rázne prerušiť už v osemfinále Slovinci, ale to by musel Benjamin Šeško premeniť svoje dve veľké šance.V druhom polčase aj v druhej polovici predĺženia sa 21-ročný mladík dvakrát ocitol zoči-voči Diogovi Costovi v bránke Portugalska, ale góly z toho neboli. Zatiaľ čo Ronaldo bude môcť vo štvrťfinále proti Francúzsku navýšiť svoj rekord zo súčasných 130 gólov v národnom tíme, Šeško zatiaľ zostáva na 11 presných zásahoch v slovinskom drese."Vytúžený gól mu nepadol, ale stále som jeho veľký podporovateľ a prechovávam voči nemu rešpekt. Som presvedčený o tom, že ho čaká výnimočná kariéra," povedal o Šeškovi tréner slovinskej reprezentácie Matjaž Kek Nielen Šeško, ale aj všetci jeho spoluhráči opúšťajú nablýskané futbalové javisko v Nemecku výrazne frustrovaní, keďže v štyroch zápasoch nenašli ani raz premožiteľa v riadnom hracom čase a v osemfinále proti Portugalsku prehrali až po strelách zo značky pokutového kopu.Na druhej strane Slovinci v štyroch zápasoch strelili iba dva góly a takmer dvojmetrový hrotový útočník Šeško ani jeden. Ani jeho nádejné pokusy zo 62., resp. 115. min súboja s Portugalčanmi sa gólmi neskončili. Pri tom druhom sa zaskvel skvelým zákrokom Diogo Costa, neskôr zvolený za hráča zápasu, keďže zneškodnil všetky strely Slovincov zo značky pokutového kopu."Snažil som sa prečítať reč jeho tela a odhadnúť, čo urobí. Našťastie, pomohol som svojmu tímu," vyhlásil o Šeškovi Diogo Costa.Šeško je pre svoju výšku a akceleráciu s loptou porovnávaný s nórskym útočným kladivom Manchestru City Erlingom Haalandom , momentálne jedným z najlepších ofenzívnych hráčov na svete.Slovinec, ktorého pred ME zameral londýnsky Arsenal, ale nakoniec predĺžil kontrakt v bundesligovom Lipsku, tieto porovnávania nemá v láske."Sme rovnako vysokí a podobne rýchli, ale to je asi tak všetko. Inak sme úplne rozdielne typy hráčov," skonštatoval Šeško, ktorého UEFA vyhlásila za najrýchlejšieho hráča ME 2024. V istom okamihu mu namerali rýchlosť 35,9 km/h.