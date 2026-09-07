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 24hod.sk    Šport

07. septembra 2026

Belgičania nepodporia znovuzvolenie Infantina za prezidenta FIFA


Tagy: MS vo futbale 2026

Belgicko vyjadrilo obavy o transparentnosť a riadenie FIFA pred voľbami naplánovanými na marec 2027. Belgická futbalová asociácia (RBFA) nepodporí Gianniho Infantina v jeho snahe o ďalšie funkčné ...



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belgium_us_wcup_soccer_74474 676x451 7.9.2026 (SITA.sk) - Belgicko vyjadrilo obavy o transparentnosť a riadenie FIFA pred voľbami naplánovanými na marec 2027.


Belgická futbalová asociácia (RBFA) nepodporí Gianniho Infantina v jeho snahe o ďalšie funkčné obdobie na poste prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Dôvodom sú obavy o transparentnosť a spôsob riadenia vo svetovej futbalovej organizácii.

Belgicko sa tak pridalo k rastúcemu počtu národných futbalových asociácií, vrátane Anglicka a Talianska, ktoré stiahli svoju podporu Infantinovi pred prezidentskými voľbami FIFA, ktoré sa uskutočnia v marci 2027. FIFA v nedeľu potvrdila, že Infantino bude opäť kandidovať a momentálne je jediný oficiálny kandidát.

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RBFA vyjadrila potrebu "jasných odpovedí ohľadom rozhodovacieho procesu a ďalších krokov" súvisiacich so stiahnutým plánom priviesť súkromné investície do rôznych turnajov pod hlavičkou FIFA vrátane majstrovstiev sveta. Belgická asociácia tiež žiada "úplnú transparentnosť a zrozumiteľné vysvetlenie" okolo pozastavenia zákazu pre amerického útočníka Folarina Baloguna počas nedávneho svetového šampionátu.

Balogun dostal červenú kartu v šestnásťfinále proti Bosne a Hercegovine, čo znamenalo automatický zákaz účasti v osemfinále proti Belgicku. FIFA však zákaz zmiernila, čo vyvolalo širokú kritiku, najmä po zistení, že s Infantinom telefonoval aj americký prezident Donald Trump.

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"Dva mesiace po udalostiach si všímame, že naše otázky zostávajú doteraz nezodpovedané," uviedla prezidentka RBFA Pascale Van Dammeová.

Belgická futbalová asociácia formálne požiadala FIFA, aby bola kauza Balogun zaradená na program najbližšieho zasadnutia Rady FIFA naplánovanej na 15. októbra.

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V posledných týždňoch sa medzi vedením futbalových orgánov prehlbujú rozpory, pričom kritici Infantina obviňujú z prípravy novej komerčnej štruktúry s firmami súkromného sektora bez náležitej konzultácie. Infantino z dôvodu rastúcej opozície rýchlo plán stiahol, no neuspokojil tým kritikov z viacerých členských asociácií.


Zdroj: SITA.sk - Belgičania nepodporia znovuzvolenie Infantina za prezidenta FIFA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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