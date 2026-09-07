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 24hod.sk    Šport

07. septembra 2026

Skutočný superhrdina! Pretekár zastavil, aby pomohol súperovi uväznenom v horiacom aute – VIDEO


Tagy: automobilové preteky Dopravná nehoda Reakcia záchrana života

Vysvetlil, že nepochyboval o tom že okamžite zastaví svoje auto a pokúsi sa pomôcť súperovi dostať sa z "obrovskej ohnivej gule". Britský jazdec Ollie Millroy povedal Loekovi Hartogovi, že mu dlží ...



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hartog e1788774482594 676x386 7.9.2026 (SITA.sk) - Vysvetlil, že nepochyboval o tom že okamžite zastaví svoje auto a pokúsi sa pomôcť súperovi dostať sa z "obrovskej ohnivej gule".


Britský jazdec Ollie Millroy povedal Loekovi Hartogovi, že mu dlží život po tom, čo ho jeho pohotový súper vytiahol z horiaceho auta po veľkej nehode v prvých pretekoch China GT v sobotu 5. septembra.

K incidentu došlo 20 minút po začiatku pretekov v Šanghaji, keď sa jeho Ferrari zrazilo s dvomi ďalšími autami zboku, čo spôsobilo, že vozidlo vzplanulo.

Preteky boli označené červenou vlajkou, ale keďže žiadni bezpečnostní komisári nedokázali okamžite zareagovať, 23-ročný Hartog zastavil svoje auto a pokúsil sa Millroya zachrániť z vodičovej strany a neskôr z opačnej.

Nepamätá si nič


Potom, čo odtrhol časť dverí, vzal hasiaci prístroj od blízkeho komisára, uhasil plamene a potom vytiahol svojho zraneného súpera von.

Millroyovi pomohli dostať sa na kraj trate a potom ho previezli do nemocnice, kde sa lieči z viacnásobných zlomenín a pomliaždených pľúc.

"Dlžím ti život. Hartog okamžite zastavil, keďže v dohľade neboli žiadni hasiči ani komisári, a riskoval vlastný život, aby ma dostal z auta. Nepamätám si nič od 30 sekúnd pred nehodou a hodinu po nej, ale jeho neuveriteľný počin statočnosti si budem pamätať do konca života," napísal 36-ročný Millroy na sociálnej sieti.

https://www.instagram.com/p/Dc6oQCWIumW


"Jedného dňa poviem tento príbeh našim trom deťom a Loek bude aj v ich očiach najväčším superhrdinom v histórii. V sobotu večer tu ležím s 5 zlomenými rebrami, zlomenou kľúčnou kosťou, zlomenou rukou i prstom a pomliaždenými pľúcami, ale mohlo to byť oveľa horšie. Ďakujem, Loek," doplnil vďačný britský pretekár.

Hartog mu na to reagoval, že nie je dôvod ďakovať mu. "Želám si žiť vo svete, kde by sa to nepovažovalo za statočnosť, ale za inštinkt. Som taký vďačný, že som bol presne na mieste, kde som mal byť," odpovedal 23-ročný Holanďan.

Vysvetlil, že nepochyboval o tom že okamžite zastaví svoje auto a pokúsi sa pomôcť súperovi dostať sa z "obrovskej ohnivej gule".

"Z toho, čo som videl, som si úprimne myslel, že vodič sa z auta sám nedostane. Zastavil som, vystúpil a išiel som k vozidlu. Bolo to desivé a boli chvíle, keď som nevedel, či sa mi vôbec niekedy podarí dostať Ollieho von. Ale nejde o to, čo som urobil - som si istý, že veľa ľudí na mojom mieste by reagovalo presne rovnako," dodal Hartog.

Nedostatky organizátorov


Preteky sa po nehode neobnovili a Millroyov tím FIST Auto uviedol, že sa nezúčastní budúcich pretekov China GT, kým neprerokuje bezpečnostné obavy s organizátormi.

"Je obzvlášť znepokojujúce, že počas živého vysielania organizátori neoverili situáciu na mieste a unáhlene uviedli, že jazdci opustili autá sami. Skutočná situácia je takáto: nášho jazdca zachránil z horiaceho auta Hartog bez ohľadu na jeho vlastnú bezpečnosť. Vzdávame Loekovi najväčšiu úctu za jeho hrdinský čin, keď sa obetoval, aby zachránil ostatných," priblížil vo vyhlásení.

Organizátori pretekov China GT priznali "nedostatky": "Nehodu ďalej preskúmame a vyšetríme a sformulujeme komplexnejšie plány na riešenie nedostatkov v organizácii súťaže, podpore, reakcii na núdzové situácie, záchranných a lekárskych službách."


Zdroj: SITA.sk - Skutočný superhrdina! Pretekár zastavil, aby pomohol súperovi uväznenom v horiacom aute – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: automobilové preteky Dopravná nehoda Reakcia záchrana života
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