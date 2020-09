Belgičania vyhoveli Čaputovej, do vyšetrovania smrti Jozefa Chovanca prizvú nášho experta

Čaputová adresovala túto výzvu belgickej strane 10. septembra.

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Belgické kráľovstvo vyhovelo požiadavke prezidentky SR Zuzany Čaputovej prizvať slovenského experta do tímu, ktorý vyšetruje smrť slovenského občana Jozefa Chovanca v Belgicku.V tlačovej správe o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec „Prezidentka Zuzana Čaputová uvítala, že náš expert bol prizvaný na najbližšie stretnutie expertného kolégia," uviedol Strižinec.Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu. Vlastnil spoločnosť, ktorá najímala slovenských robotníkov na belgické stavby a medzi krajinami cestoval pravidelne.Dovtedy problémy nemával, no vo februári 2018 sa na palube lietadla správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.Spravodajský portál Sme.sk priniesol 20. augusta informáciu o záberoch z letiska v belgickom Charleroi, kde policajtka nad telom občana SR Jozefa Chovanca hajlovala a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, v dôsledku čoho nakoniec Chovanec zomrel.Poslanci parlamentu prijali 2. septembra k smrti Jozefa Chovanca uznesenie. Žiadajú v ňom, aby slovenská vláda získala od belgickej vlády informácie z vyšetrovania a tie následne prezentovala národnej rade.Uznesenie tiež žiada vládu, aby s využitím všetkých diplomatických prostriedkov intervenovala u belgickej vlády za účelom vyvodenia trestnoprávnej a disciplinárnej zodpovednosti zasahujúcich policajtov.Vláda Slovenskej republiky vzala toto uznesenie na vedomie na svojom rokovaní 9. septembra.