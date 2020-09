Štát podporí výstavbu závodu aj rozšírenie výroby na východe, pomôže tiež senickej firme

Milión eur formou úľavy

Obstarajú novú lakovňu

Vyše stosedemdesiat miest

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ministri v stredu súhlasili s poskytnutím pomoci v prípade výstavby nového závodu na výrobu komponentov pre stroje, ako aj kompletných strojov pre technicky náročné aplikácie v strojárstve spoločnosti BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o. v priemyselnom parku Haniska v okrese Prešov.Práce sa začali ešte v minulom roku, ukončené by mali byť v roku 2022. Celkovo plánuje firma preinvestovať minimálne 7,3 mil. eur.V novom závode by malo nájsť prácu 56 ľudí. Schválená investičná pomoc je vo výške 1 mil. eur vo forme úľavy na dani z príjmov.Štát pomôže aj bardejovskej spoločnosti Charvát Strojárne, a.s. pri rozšírení výroby hydraulických valcov a nosičov kontajnerov, a to sumou 600-tis. eur vo forme úľavy na dani z príjmov.Podnik v tejto súvislosti zmodernizuje svoju výrobnú budovu, ktorú pôvodne prenajímal a obstará do nej lakovňu.Celkové investičné a mzdové náklady odhaduje na viac ako 6 mil. eur a v priamej súvislosti so zámerom plánuje vytvoriť 40 nových pracovných miest.Práce na projekte sa začali ešte v roku 2018, ich ukončenie avizuje firma na rok 2022.Štát poskytne trom spoločnostiam investičné stimuly v celkovej výške takmer 3 mil. eur.Okrem spoločnosti BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o. a spoločnosti Charvát Strojárne, a.s. získala podporu pre vznik nového výskumno-vývojového centra firma Mahle Behr Senica, s.r.o.Dohromady by vďaka investíciám týchto podnikov malo na Slovensku vzniknúť 175 nových pracovných miest.