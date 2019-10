Belgická prokuratúra súhlasila s psychiatrickou expertízou Dutrouxa

Na archívnej snímke z 20. marca 2000 belgický pedofila Marc Dutroux. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 18. októbra (TASR) - Bruselská prokuratúra vo štvrtok vydal "kladné stanovisko" na vykonanie novej psychiatrickej expertízy odsúdeného sériového vraha, pedofila a únoscu Marca Dutrouxa. O nový odborný posudok požiadal Dutrouxov advokát, ktorý chce v horizonte roku 2021 dosiahnuť podmienečné prepustenie svojho mandanta. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník Le Monde.Dodal, že rozhodnutie tribunálu pre výkon trestu (TAP), ktorý o expertíze rokoval vo štvrtok na neverejnom zasadnutí, oznámia oficiálne 28. októbra o 13.00 h v Justičnom paláci v Bruseli.Marc Dutroux, ktorý bude mať v novembri 63 rokov, bol v roku 2004 odsúdený na doživotie za viacnásobné vraždy, únosy a znásilnenia.Súd v juhobelgickom Arlone mu totiž dokázal únos šiestich dievčat v 90. rokoch. Dievčatá následne znásilnil a zadržiaval v podzemnom úkryte, pričom štyri z nich zomreli - Julie Lejeunová (8), Melissa Russová (8), An Marchalová (17), Eefje Lambrecksová (19). Za mrežami sa ocitol aj za vraždu svojho komplica Bernarda Weinsteina.Dutrouxovo duševné zdravie sa neskúmalo od jeho procesu pred súdom v Arlone, kde bol odborníkmi opísaný ako "pravý psychopat", "narcistický zvrhlík" a "manipulátor".Psychiater, ktorý Dutrouxa vyšetroval počas súdneho pojednávania v roku 2004 uviedol, že ide jedného z dvoch alebo troch najhorších psychopatov, akých kedy stretol.Dutroux požiadal o prepustenie z väzenia aj v decembri 2012. Súd však jeho žiadosti nevyhovel, proti boli psychológovia a dokonca aj jeho matka, ktorá sa obávala, že jej syn sa na slobode dopustí recidívy.Agentúra Belga svojho času upozornila, že v súlade s belgickým právom mohol byť Dutroux "teoreticky" prepustený na slobodu už 30. apríla 2013, po vypršaní desaťročného pobytu za mrežami. So žiadosťou o prepustenie však neuspel pred šiestimi rokmi a zrejme sa mu to nepodarí ani teraz.Dutrouxov doživotný trest je totiž spojený s takzvaným doplnkovým trestom - ide o právny mechanizmus, ktorý má zabrániť predčasnému prepusteniu osobitne nebezpečných zločincov.V prípade Dutrouxa ide o doplnkový trest v trvaní desať rokov, čo znamená, že ak by sa súd v prípade pôvodného rozsudku o doživotnom väzení rozhodol o prepustení na slobodu, najmenej desať ďalších rokov musí ešte stráviť za mrežami.