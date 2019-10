Libanonska polícia zasiahla voči demonštrantom slzotvorným plynom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 18. októbra (TASR) - Slzotvorný plyn použili v piatok ráno bezpečnostné zložky v libanonskom hlavnom meste Bejrút na rozohnanie tisícok protestujúcich. Stalo sa tak po tom, ako sa demonštranti pokúsili dostať cez bezpečnostné bariéry v okolí vládnych budov, píše agentúra AP.Počas protestov, ktoré sú jednými z najväčších v Libanone za posledné roky, už zahynuli dvaja ľudia a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Dôvodom ich vypuknutia boli plány vlády zaviesť počas závažnej ekonomickej krízy nové dane. Miestni obyvatelia politikov totiž obviňujú z korupcie a zlého spravovania štátu.Protesty sa začali vo štvrtok, keď niekoľko desiatok ľudí vyšlo do ulíc vyjadriť nespokojnosť so zavedením 20-centového denného poplatku na četovacie služby - vrátane aplikácie WhatsApp.Protestujúci sa zhromaždili sa neďaleko vládnych budov a budovy parlamentu, kde boli nasadené jednotky poriadkovej polície. Demonštranti kričali heslá ako napríklad "Revolúcia!" či "Zlodeji!".Niektorí z nich hádzali na príslušníkov bezpečnostných síl kamene, topánky a fľaše naplnené vodou. Ako uviedli bezpečnostné zložky, v zrážkach s demonštrantmi bolo doposiaľ zranených najmenej 60 ich členov.Pokračujúce protesty by mohli Libanon uvrhnúť do politickej krízy s nepredvídateľnými dosahmi na jeho ekonomiku, ktorá sa už dlhodobo nachádza v úpadku, ako poznamenala AP. Niektorí z protestujúcich tvrdia, že zostanú v uliciach až dovtedy, kým nedôjde k odstúpeniu vlády.