Belgické úrady vydali Maďarsku Srba podozrivého zo závažnej krádeže

Budapešť 3. novembra (TASR) - Belgické úrady odovzdali maďarským vyšetrovateľom Srba, ktorý sa spolu s dvoma ďalšími páchateľmi v roku 2011 vlámal do luxusného obchodu v mestskej časti Terézváros, odkiaľ ukradli odevy v celkovej hodnote vyše 100 miliónov forintov (približne 311.000 eur). Informovalo o tom v sobotu Budapeštianske veliteľstvo polície (BRFK) na internetovej stránke Police.hu.Podľa polície sa 37-ročný občan Srbska a ďalší dvaja podozriví vlámali v júli 2011 do obchodu s odevmi. Ukradnuté oblečenie naložili do prenajatého vozidla. Po dvoch mesiacoch ďalší člen gangu zopakoval vlámanie do toho istého obchodu.Podozrivých v septembri vzali do vyšetrovacej väzby. Po piatich mesiacoch na Srba uvalili domácu väzbu v byte v budapeštianskej mestskej časti Kőbánya, odkiaľ po piatich dňoch ušiel. Polícia na muža, ktorý sa zdržiaval pod falošnou identitou v zahraničí, vydala medzinárodný zatykač. Zadržala ho v roku 2015 talianska polícia. V Taliansku si odpykal trest, potom bol vypočúvaný v Belgicku, odkiaľ ho teraz vydali do Maďarska, píše sa v správe BRFK.Po stredajšom prílete na Medzinárodné letisko Ferenca Liszta v Budapešti ho vypočuli maďarskí kriminalisti ako podozrivého z trestného činu závažnej krádeže vlámaním a iniciovali jeho vzatie do väzby.