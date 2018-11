M.Kaliňák: Úspech samosprávy závisí i na zodpovednom výbere kandidátov

Na snímke Michal Kaliňák. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 3. novembra (TASR) – Úspech samosprávy závisí vo veľkej miere aj na zodpovednom rozhodnutí voličov v komunálnych voľbách. Pripomína to odborník na samosprávu a hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.dodal.V tejto súvislosti Kaliňák pripomenul, že na pleciach miest a obcí je približne 4300 kompetencií.povedal.Kandidáti preto musia podľa jeho názoru vedieť rozlišovať medzi originálnymi kompetenciami a preneseným výkonom štátnej správy. Upozornil tiež na to, že je nevyhnutné poznať ekonomické aspekty činnosti miestnej územnej samosprávy, vzhľadom na to, že mestá a obce nie sú len platcami dane, ale sú aj jej správcami a určujú viaceré miestne dane.zdôraznil Kaliňák.uviedol Kaliňák.V prípade výberu kandidátov sa prihovára aj za to, aby voliči kriticky hodnotili schopnosť kandidáta viesť dialóg, predniesť svoje argumenty a vypočuť si názory iných.dodal Kaliňák.