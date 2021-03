Belgické úrady zadržali muža podozrivého z účasti na vojnových zločinoch v Kosove

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Belgické úrady v utorok zadržali muža podozrivého z účasti na vojnových zločinoch v Kosove. Pjet?r Shala čelí obvineniam, ktoré vzniesol Osobitný súd pre Kosovo (KSC) so sídlom v holandskom Haagu. Bližšie podrobnosti nezverejnili, muža by však mali previezť z Belgicka do zadržiavacieho centra v Haagu.Haagsky súd vyšetruje vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti súvisiace s kosovskou vojnou za nezávislosť z rokov 1998 a 1999.Obžalobe z účasti na vraždách, mučení a perzekúcii čelí aj bývalý kosovský prezident Hashim Thaci, ktorý sa pred súd postavil vlani v novembri. Thaci všetky obvinenia popiera.