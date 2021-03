Čínska automobilka plánuje postaviť továreň na výrobu batérií za takmer 4 miliardy eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Čínska automobilka Geely investuje takmer 4 miliardy eur do výstavby továrne na výrobu elektrických batérií. Spoločnosť chce týmto krokom agresívnejšie posilniť svoje ambície v oblasti produkcie elektrických áut. Informoval o tom spravodajský web CNN.Fabrika vyrastie v približne 9-miliónovom meste Kan-čou na východe Číny. Ročne by mala vyrábať batérie s celkovým výkonom 42 gigawatthodín (GWh), podobne ako továrne, ktoré v Európe postaví automobilka Volkswagen.Očakáva sa, že dopyt po batériách v Číne prudko stúpne, keďže najľudnatejšia krajina sveta chce zavádzaním elektromobilov prispieť k riešeniu problémov so znečistením životného prostredia.