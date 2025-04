Belgickí prokurátori obvinili osem osôb v rámci vyšetrovania korupcie spojeného s Huawei

5.4.2025 (SITA.sk) - Belgickí prokurátori v piatok oznámili, že v rámci vyšetrovania podozrení z korupcie Európskom parlamente , do ktorého je zapojený čínsky technologický gigant Huawei , obvinili osem osôb.Desiatky policajtov minulý mesiac uskutočnili razie v Belgicku a Portugalsku, pričom pôvodne obvinili päť osôb. Dvoch z nich medzičasom prepustili pod podmienkou, zatiaľ čo ďalší traja musia nosiť elektronické náramky.Belgická federálna prokuratúra najnovšie uviedla, že v období od 20. a 29. marca vzniesla obvinenia voči ďalším trom podozrivým, ktorí zostávajú vo väzbe. Sú obvinení z aktívnej korupcie, prania špinavých peňazí a účasti v zločineckej organizácii. Neboli však poskytnuté žiadne podrobnosti o identite podozrivých.Vyšetrovatelia skúmajú možné sprenevery alebo dary ponúkané zástupcami spoločnosti Huawei alebo lobistami členom parlamentu, ktoré mali zabezpečiť presadzovanie záujmov technologického giganta pri nasadzovaní 5G telekomunikačnej technológie.Belgickí prokurátori uviedli, že údajná korupcia sa datuje od roku 2021 až do súčasnosti. Vyšetrovanie Huawei prišlo dva roky po škandále "Qatargate", pri ktorom boli poslanci EÚ obvinení z prijímania platieb za podporu záujmov Kataru a Maroka, hoci obe krajiny to popierajú.