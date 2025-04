Prešov čelí kritike v súvislosti s upratovaním verejných priestranstiev, Oľha obhajuje snahu mesta

5.4.2025 (SITA.sk) - Upratovanie komunikácií, ale aj ďalších verejne prístupných miest, prebieha v meste Prešov počas celého roka. Vedenie mesta takto reaguje na kritiku , ktorej v súvislosti s upratovaním a čistením verejných priestranstiev čelí na sociálnych sieťach. Ako uviedol hovorca mesta Prešov Michal Hudák , v mnohých príspevkoch a komentároch je radnici vyčítané, že pre poriadok v meste sa nič nerobí."Mrzí ma, ak v našom meste niekto nadobudol pocit, že sa čistenie komunikácií mesta nehýbe smerom k lepšiemu. Mrzí ma to najmä vo vzťahu k pracovníkom technických služieb, ktorí sú v našich uliciach pravidelne a upratujú ich dookola pre nás všetkých. Niektoré príspevky na sociálnych sieťach musia byť pre nich veľmi nepríjemné," skonštatoval primátor mesta Prešov František Oľha . Podľa neho sa pritom v súčasnosti na udržiavanie chodníkov a ciest vynakladá v meste Prešov veľa úsilia."Chodníky v centrálnej mestskej zóne sa strojovo čistia päťkrát do týždňa a to od 22:00 do 6:00. Ručné čistenie chodníkov prebieha v pondelok, stredu a piatok od Trojice po Železničnú stanicu. V sobotu a nedeľu po Novum. Mimo týchto dní sa ručne čistia zastávky mestskej hromadnej dopravy na stanici a predstaničný priestor v ranných hodinách utorok a štvrtok. V utorok sa ešte samostatne čistí aj Jarkova ulica. Vo štvrtok sa čistia nákupné centrá Opal a Šváby. V piatok nákupné centrá Centrum, Družba a Centrál," konkretizoval Oľha.Dodal, že mesto upratuje aj verejnú zeleň v parkoch - Južný a severný park a park A. Dubčeka každý deň, park Duchnoviča, Park mládeže a Slánsku dvakrát týždenne a Panská záhrada sa čistí každý deň prostredníctvom sociálneho podniku, ktorý je zriadený mestom Prešov. Ostatná verejná zeleň sa čistí prostredníctvom aktivačných pracovníkov v každej mestskej časti podľa harmonogramu a podnetov občanov.