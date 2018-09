Belgicko chce v Bezpečnostnej rade OSN riešiť klímu, migráciu a Afriku

Belgický minister zahraničných vecí Didier Reynders, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 10. septembra (TASR) - Belgicko chce ako budúci nestály člen Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) priniesť problematiku zmeny klímy na pracovný stôl svetovej organizácie. Uviedol to v pondelok belgický minister zahraničných vecí Didier Reynders v rámci rokovaní so šéfkou juhoafrickej diplomacie Lindiwe Sisuluovou v Pretórii.Tlačová agentúra Belga informovala, že obaja ministri podpísali memorandum o porozumení zamerané na posilnenie spolupráce medzi Belgickom a Juhoafrickou republikou (JAR) aj s ohľadom na ich spoločné pôsobenie v BR OSN v rokoch 2019 a 2020.Reynders pripomenul, že obe krajiny chcú zohľadňovať aj ďalšie globálne otázky, ako sú migrácia a bezpečnosť. Ubezpečil, že Belgicko podporí iniciatívu Africkej únie (AU), ktorú presadzuje Pretória, a ktorej cieľom je "umlčať zbrane" na africkom kontinente do roku 2020.Oba štáty sa dohodli na spoločnom prístupe aj k ďalším africkým otázkam, ktorými sa bude zaoberať Bezpečnostná rada OSN, najmä situáciou v regióne Veľkých jazier.Reynders považuje spoluprácu Belgicka s Juhoafrickou republikou za obzvlášť dôležitú vzhľadom na váhu Pretórie ako silného hráča na africkom kontinente. JAR podáva do BR OSN 70 až 80 percent všetkých podnetov týkajúcich sa priamo afrických krajín.Belga pripomenula, že pre Juhoafrickú republiku, ktorej medzinárodnú dôveryhodnosť naštrbila vláda prezidenta Jacoba Zumu (2009-2018), bude nestále členstvo v rade BR OSN vítanou príležitosťou opätovne sa presadiť na medzinárodnej scéne.