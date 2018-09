V Nitre sa konal 6. ročník MSR v modernej gymnastike

Špeciálne olympiády Slovensko v spolupráci s občianskym združením Arabeska, podporou mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja zorganizovali 6. ročník majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád v modernej gymnastike. Foto: TASR - Špeciálne olympiády Slovensko Foto: TASR - Špeciálne olympiády Slovensko

Nitra 10. septembra (TASR) - Špeciálne olympiády Slovensko v spolupráci s občianskym združením Arabeska, podporou mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja zorganizovali 6. ročník majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád v modernej gymnastike. Súťaž mala vďaka účasti športovkýň z Talianska, USA a Veľkej Británie medzinárodný charakter.zhodnotila Eva Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.Medzi súťažiacimi vynikli Gizela Billíková a Dominika Radojevská, ktoré budú Slovensko reprezentovať aj na Svetovej letnej špeciálnej olympiáde v Abú Zabí. Billíková bodovala v cvičeniach so stuhou a kuželami a vo viacboji. Radojevská sa v rámci svojej úrovne tešila z víťazstva v cvičeniach so stuhou, obručou, švihadlom a takisto vo viacboji. Vo vystúpeniach unifikovaných dvojíc, športovkýň s a bez mentálneho postihnutia, sa darilo v cvičeniach so švihadlom a s loptou Paulíne Rieglovej a Marine Dkhokovej. Všetky gymnastky sú z občianskeho združenia Arabeska v Nitre.